«صناع الخير»: شراكة الحكومة والمجتمع المدني أنجزت الكثير من مشروعات التنمية

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، إن هناك الكثير من الشراكات التي أطلقتها الدولة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في كثير من المبادرات التي جرى إطلاقها منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، حيث إن مبادرة «حياة كريمة» وغيرها من المبادرات، دائما ما تستعين بمنظمات المجتمع المدني، ومنها مؤخرا مبادرة تطوير الريف المصري.

وأضاف «زمزم»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «المبادرة»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه كان لزاما على الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص أن يدعموا الأسر غير القادرة في قرى مبادرة حياة كريمة المستهدفة بواقع 4584 قرية مدة 3 سنوات وصولا لنهاية عام 2024، لافتا إلى أنه وحاليا هناك 52 مركزا ضمن 150 مركز على مستوى الجمهورية قد تم تطويرهم.

وأوضح أن الشراكات التي تتم بين المجتمع المدني والقطاع الخاص وأجهزة الدولة تتم لإنشاء تلك الخدمات وإجراء المصالحات على مخالفات البناء وتقديم الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز المشروعات ووزارة الصناعة، «كثير من الجهات تعمل في أطر مختلفة، وفي المرحلة الحالية هناك أكثر من 317 مجمع حكومي يتم إنشاءه، و22 مستشفى تم تجهيزهم على أعلي مستوى لينضموا لمنظومة التأمين الصحي الشامل».

وأكد أن هناك تخطيط استراتيجي واضح للدولة حتى تستوعب معدلات النمو السكاني التي ستزيد وصولا لعام 2037، «فيه استهداف واضح بأن معدلات النمو هتزيد مع التطوير اللي هيحصل في القرى وتوطين أهالينا في القرى وعدم الهجرة من الريف للحضر هيبدأ يزيد، وده هدف المبادرة الرئيسي حتى لا تخلق مناطق عشوائية جديدة».