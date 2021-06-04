صناع الخير والبنك الأهلي المصري يطلقان مرحلة جديدة من «عنيك فى عنينا»

تطلق مؤسسة «صناع الخير للتنمية» بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأهلي المصري، اليوم الجمعة، من محافظة الفيوم مرحلة جديدة من مراحل عمل مبادرة «عنيك فى عنينا»، لمحاربة العمى بهدف تقديم خدمات طبية غير تقليدية فى مجال الحماية من أمراض العيون لنحو 200 ألف مواطن مصري غير قادر فى القرى والنجوع الأشد احتياجا فى محافظات مصر المختلفة.

يتم اطلاق المرحلة الجديدة من مبادرة «عنيك فى عنينا» لمحاربة العمى تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وإشراف وزارة التضامن الاجتماعى من خلال تنظيم قافلة للكشف على أمراض العيون بقرية الشنطورى بمركز ابشاواى بدعم ومتابعة الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم وبحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وقيادات مؤسسة صناع الخير والنبك الأهلي المصري.

ومن جانبه، رحب مصطفي زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير بالتعاون بين صناع الخير والبنك الأهلي المصري لتنفيذ مرحلة جديدة وهامة من مراحل عمل مبادرة عنيك فى عنينا لمحاربة العمى، موضحا أن تنفيذ المرحلة الجديدة من عينك فى عنينا تأتى انطلاقا لمراحل تعاون ممتدة بين صناع الخير والبنك الأهلي المصري دعما لشرائح غير القادرين فى انحاء الجمهورية.

وأشار زمزم إلى أن المرحلة الجديدة من مراحل عمل مبادرة «عنيك فى عنينا» تستهدف تنظيم القوافل الطبية المتخصصة فى أمراض العيون فى القرى الأشد احتياج فى محافظات الجمهورية المختلفة بالاستعانة بأفضل المؤسسات الطبية المتخصصة فى مجال أمراض العيون فى مصر وسوف تقوم المبادرة بتقديم خدمات توقيع الكشف الطبى على عيون المواطنين المستهدفين كذلك تشخيص الاحتياج لنظارات طبية وعمليات جراحات وتسليم النظارات وإجراء العمليات كل ذلك بالمجان تماما.