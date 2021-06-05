أسرة الطيار أشرف أبواليسر تهاجم محمد رمضان: «بيعمل بروباجندا»

هاجمت أسرة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، الفنان محمد رمضان، بسبب ما وصفته بـ«تضليله وعدم اعترافه بالحقوق المادية للراحل أشرف أبو اليسر»، بعد أن نشر فيديو، قال فيه إن الدولة حجزت على أمواله، في حين أن البنك الخاص به أكد على أن الحجز كان بسبب الدعوى القضائية، التي خسرها وإرغامه على دفع 6 ملايين جنيه فقط، وهو مبلغ التعويض الخاص بالطيار الراحل.

وكتبت عبير المستكاوي، شقيقة زوجة الطيار أشرف أبو اليسر، منشورًا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلة: «موضوع تصريح المدعو محمد رمضان بتحفظ الدولة على أمواله في البنوك اللي قالب السوشيال ميديا، ما هو إلا الحجز على مبلغ 6 ملايين جنيه في البنك، وده مبلغ التعويض الخاص بأشرف رحمة الله عليه».

وأوضحت: «الموضوع لا له دعوة بالبلد ولا طمع مصر في فلوسه ولا حتى لحم كتافه.. يحب يعمل أي بروباجندا وخلاص.. وده بناءً على هذا التصريح».

وكان الفنان محمد رمضان، قد نشر أمس، قال فيه: «صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك قال لي إن الدولة تحفظت على فلوسك، قلت له أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك الدولة بلدي وأهل بلدي.. ايه المشكلة يعني».

يذكر أن الطيار أشرف أبو اليسر، كان قد رحل عن عالمنا منذ عدة اسابيع بعد أن تم فصله من العمل بسبب سماحه للفنان محمد رمضان بالتصوير داخل قمرة القيادة.

يذكر أن المحامي سمير صبري، تقدم ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا «إلكترونيا» ضد الفنان محمد رمضان رقم 64027 لسنة 2021 بتاريخ 3/6، بسبب نشره أخبار كاذبة عبر بثه فيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ادعى خلاله أنه تم إبلاغه بالحجز على أمواله من قبل الدولة وهو ادعاء لا يمت للحقيقة بصلة.