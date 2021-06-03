التحفظ على أموال محمد رمضان في أربعين الطيار أشرف أبو اليسر.. «عوض ربنا»

40 يوما مضت على رحيل الطيار أشرف أبو اليسر، الذي توفي في 24 أبريل الماضي، بعد أيام قليلة من إصدار المحكمة حكما لصالحه ضد الفنان محمد رمضان والحصول على تعويض 6 ملايين جنيها، وفي ذكره الأربعين، اليوم، استيقظ «رمضان» على مفاجأة لم يكن يتوقعها.

الخلاف بين محمد رمضان وأشرف أبو اليسر

تعود قصة الخلاف بين محمد رمضان وأبو اليسر إلى أكتوبر الماضي، حين نشر الفنان محمد رمضان، صورة ومقطع فيديو من داخل كابينة قيادة الطائرة التابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة، وظهر خلال الفيديو صوت خلفي لأحد الأشخاص المتواجدين الذي قال: «محمد رمضان هو اللي سايق بينا الطيارة دلوقتي»، وقال محمد رمضان في الفيديو: «إحنا في تجربة الأولى من نوعها، هقوم أسوق الطيارة، أول مرة أسوق الطيارة، ثقة في الله نجاح».

تداول المقطع على نطاق واسع تسبب في أزمة للطيار أشرف أبو اليسر، الذي وعده «رمضان» بعدم نشره، مما تسبب في فصله من شركة الطيران التي يعمل بها، ليقرر مقاضاة الفنان الشاب، لتصدر المحكمة حكمها في 7 إبريل 2021، بإلزام الفنان محمد رمضان، بدفع تعويض قدره 6 ملايين جنيه للطيار أشرف أبو اليسر، وأفادت الدعوى بأنَّ الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في التروّيج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له أسماها «مش بتفتش في المطار»، ليتوفي الطيار بعد أيام من الحكم في 24 إبريل من العام نفسه.

محمد رمضان مصدوم من التحفظ على أمواله

وفي صباح اليوم، أثار الفنان محمد رمضان الجدل بعد كتابته على تطبيق «إنستجرام»، التحفظ على أمواله، حيث نشر فيديو عبر حسابه الشخصي وقال: «صباح الخير صحيت النهاردة من النوم على تليفون من أحد البنوك بيبلغوني إن الدولة اتحفظت على فلوسي ورديت عليهم وقولتلهم أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك البلد، فرد عليا أنا قولت أبلغك عشان لو حبيت تشتري حاجة متتعرضش لموقف محرج، فقولتله الفلاحين والصعايدة والناس اللي زيي قد ما بيسيبوا في البنك بيسيبوا في بيوتهم.. مستورة».

رد البنك على الحجز على أموال محمد رمضان

الرئيس التنفيذي للبنك المتحفظ على أموال الفنان محمد رمضان، قال في تصريحات لـ«الوطن»، إن البنك لا يمكنه أن يحجز على أموال المودعين لديه، دون حكم قضائي، موضحا أن البنك سيصدر بيانا بعد قليل لتوضيح كافة التفاصيل.

بينما أوضح مصدر، أن التحفظ علي أموال محمد رمضان نتيجة اتخاذ إجراءات نهائية فى تحويل مبلغ 6 ملايين جنيه تنفيذا للحكم الصادر للطيار الراحل أشرف أبو اليسر، والذى حُكم فيه له بهذا المبلغ بعد أن ربح قضيته ضد الفنان محمد رمضان التي أقامها بعد فصله من عمله، نتيجة لنشر محمد رمضان فيديو وصور له داخل كابينة قيادة الطائرة التى كان يقودها الراحل، وعلى إثر ذلك جرى إيقاف الطيار الراحل عن العمل، ورفض محمد رمضان مساعدته فأقام دعوى قضائية، وبعد عدة أشهر فارق «أبو اليسر» الحياة ولكنه كان ربح الدعوى القضائية.