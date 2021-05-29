الطيار نهاد حافظ مساعد أشرف أبو اليسر يعود للعمل بعد إيقافه لمدة عام

علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بوزارة الطيران المدني، أن الطيار نهاد حافظ، مساعد الطيار أشرف أبو اليسر، عاد إلى عمله منذ أبريل الماضى، وبدأ عمله بتلقي دورة تدريبية، وكانت أولى رحلاته الجوية إلى الخارج، يوم 20 من مايو الجاري، مشيرة إلى أن الطيار استأنف نشاطه تماما، وتم وضعه بجداول العمل الرسمية بشكل مباشر.

مصادر لـ«الوطن»: الطيار نهاد حافظ بدأ عمله بدورة تدريبية

وأوضحت المصادر أن نهاد تم إيقافه عن العمل لمدة سنة، على خلفية السماح للفنان محمد رمضان بالتواجد داخل قمرة القيادة.

نهاد حافظ يعلن عودته للعمل بعد انقضاء مدة قرار إيقافه

وكان الطيار نهاد حافظ، مساعد الطيار أشرف أبو اليسر، أعلن عودته إلى عمله بعد قرار إيقافه سنة ونصف من سلطة الطيران المصري، جاء ذلك عقب أزمة أشعلها محمد رمضان، حينما صور فيديو كليب داخل كبينة الطائرة.

وكان الكابتن نهاد أعلن أنه عاد إلى عمله بعد فترة انقطاع خسر فيها مبلغا كبيرا نتيجة عدم حصوله على راتبه الشهري، واضطر إلى بيع سيارته الخاصة لتسديد احتياجات الأسرة والمصروفات الدراسية لأبنائه.

يذكر أن الطيار نهاد يعمل بإحدى شركات الطيران الخاصة، ويمتلك تاريخا مشرفا، ويتمتع بسيرته الطيبة بين قرنائه من الطيارين.

وكان الطيار أشرف أبو اليسر توفى أبريل الماضي على إثر أزمة قلبية، وكان المحامي سمير صبري، رفع عدة دعوى قضائية، ضد الفنان محمد رمضان، بتهمه قتل الطيار أشرف أبو اليسر.