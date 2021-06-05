إعادة تأهيل محطتي شرب وتدعيم خدمات الصرف بقريتين في مطوبس ضمن «حياة كريمة»

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، طرح مناقصة عامة لـ 4 عمليات، ضمن مشروع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصري بقرية مطوبس، منها «مد وتدعيم خدمات الصرف الصحي للمناطق المحرومة لقرية منية المرشد ولقرية السعادة»، وإعادة تأهيل محطة مياه أبو إسماعيل، وإعادة وتأهيل محطة بني بكار.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن مبادرة «حياة كريمة» بقرية مطوبس، ستشهد إقامة العديد من المشروعات الخدمية، ما بين إقامة مقرات خدمية، وتحسين حالة مياه الشرب، إضافة لأعمال الرصف وتبطين الترع، وإنشاء وإحلال وتجديد 13 كوبري بقرى مطوبس، وبدء التنفيذ الفعلي لإنشاء المقرات الحكومية الموحدة بقرى مركز مطوبس، ضمن البرنامج القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة»، من بينهم قريتي بني بكار والبصراط، إضافة لأعمال تبطين الترع، وأعمال الصرف الصحي وتحسين حالة المياه بالقرى.

وتشهد قرى مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، أعمال تبطين الترع، كجزء من مبادرة تطوير الريف المصري، والبدء بتبطين ترعة القويعي بقرية خليج قبلي بالوحدة المحلية بقرية البرمبال بطول 8 كم، وبنسبة تنفيذ 35٪، وتبطين ترعة السعادة التابعة لقرية الجواد الغربي، وقرية عمرو التابعين للوحدة المحلية، بقرية منية المرشد، بطول 12 كم بنسبة تنفيذ 77٪.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم تسليم جميع مواقع المقرات من قبل المحافظة، لجهاز تعمير الساحل الشمالي، والبدء في تنفيذ جسات التربة للمقرات بقريتي بني بكار والبصراط ويعقبها البدء بباقي القرى تباعا.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم أخذ الجسات للعينة الثانية لموقع المجمع الخدمي بالبصراط، من خلال الشركة المنفذة للمشروع، شركة الثناء للمقاولات إحدى شركات جهاز تعمير الساحل الشمالي، وأخذ عينات موقع بني بكار، من خلال شركة الأهرام للمقاولات.

قال «نور الدين» إن المحافظة تشهد مبادرة «حياة كريمة»، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتتضمن المبادرة تطوير 187 تابعا و18 قرية بمركز مطوبس، بالإضافة إلى مدينة مطوبس، في جميع خدمات الحياة، وتشمل المبادرة تطوير «بني بكار، منية المرشد، برنبال، البصراط، الجزيرة الخضراء، برج مغيزل، عزبة عمرو، ابيانة، معدية مهدي، عزبة الخليج البحري، بريدعة، الوقف البحري، القني، عزبة الخليج القبلي، الوقف القبلي، القمسيون شرق، القمسيون غرب».

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مبادرة «حياة كريمة» تستهدف تطوير مركز مطوبس بالمحافظة، ويضم 18 قرية، تضم 187 تابعًا، موضحًا أن المركز يعيش به 350 ألف مواطن، ويمثل 10% من إجمالي سكان كفر الشيخ، بتكلفة 6 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن مركز مطوبس كان مركزًا للهجرة غير الشرعية، ويعاني بعض المشكلات في المرافق والأمور التي تمس حياة المواطن بصفة عامة.