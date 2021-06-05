معلومات عن «المنصورة الجديدة»: مدينة ذكية بتكلفة 14 مليار جنيه

إنجازات ضخمة في مجال العمران، شهدتها مصر خلال السنوات الماضية من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، منها بناء 14 مدينة جديدة في مختلفة أنحاء الجمهورية ومنهم مدن تنتمي لمدن الجيل الرابع الذكية مثل مدينة المنصورة الجديدة.

المهندس محمد رجب رئيس جهاز المنصورة الجديدة، يكشف بعض التفاصيل عنها في تصريحات تلفزيونية لفضائية «إكسترا نيوز» وهذه التصريحات نرصدها لكم كما يلي:

1-تصل الاستثمارات في هذه المدينة لـ 14 مليار جنيه حتى الآن.

2-تحتوي على أنواع متعددة من الإسكان مثل الإسكان الاجتماعي المتميز وسكن مصر وجنة ومنطقة الفيلات.

3-المرحلة الأولى من المدينة تشهد إنشاء 19 ألف وحدة سكنية إسكان متميز للطبقة فوق المتوسطة وإسكان اجتماعي متميز وسكن مصر وجنة ومنطقة الفيلات.

4- تحتوي على كورنيش على أعلى مستوى بطول 4.6 كيلو متر.

5- بها مناطق الخدمات تشمل مدارس وأسواقا ومراكز طبية.

6- تتميز بالبنية التحتية عالية المستوى نظرًا لأنها مدينة ذكية من الجيل الرابع.

7-العام القادم سيشهد افتتاح جامعة المنصورة الجديدة والتي تحتوي على 7 مباني باستثمارات 4 مليارات جنيه.

8- تشهد المدينة إنشاء أول محطة تحلية في الدلتا بطاقة 160 ألف متر مكعب في اليوم.

9- بنية تحتية وشبكات صرف صحي وصرف أمطار وشبكة كهرباء ومحطة محولات وجميع الشبكات التحتية بالكامل وبمستوى متميز.

10-المدينة على مساحة 7200 فدان ويجرى حاليًا الانتهاء من المرحلة الأولى بمساحة 2100 فدان، وسيتم الانتهاء الكامل منها في 30 يونيو القادم، وستكون جاهزة لافتتاحها في أقرب وقت.

11-وصلت الإنشاءات في المدينة لمراحل التشطيب النهائية وإنشاء المناطق الخضراء في المدينة.

12-بدء العمل في المرحلة الثانية بمساحة 1500 فدان.

13-تم تطوير طريق الدقهلية والمنصورة الجديدة بطول 50 كيلومترا مما يسهل حركة مرور أبناء الدقهلية للمنصورة الجديدة.

14-وصل متوسط حجم الحجز في الوحدات السكنية لـ60% وستتولى إحدى الشركات الخاصة التسويق للفيلات.