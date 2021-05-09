فى 8 نقاط.. تعرف على آخر مستجدات مشروعات مدينة المنصورة الجديدة

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أعمال مشروعات مدينة المنصورة الجديدة، تمهيدا لافتتاح المرحلة الأولى منها فى يونيه القادم.

تنشر «الوطن» خريطة لأبرز الاستعدادات، ونسب الإنجاز وجولات قيادات الوزارة بالمدينة بنحو:

1 - تفقد المهندس كمال بهجات خلال جولته، أعمال المشروعات السكنية المختلفة ومنها «الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلى – سكن مصر – JANNA – الفيلات».

رجب: تنفيذ 11.232 وحدة سكنية فى «JANNA»

2 - أوضح المهندس محمد رجب، أنه بالنسبة للمشروعات السكنية بالمدينة، جارى الانتهاء من تنفيذ 11.232 وحدة سكنية «468 عمارة» بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر.

3 - جاري تنفيذ الفيلات بواقع 1149 فيلا «منفصلة – متصلة – شبة متصلة»، بها 2103 وحدات، وتشمل (499 فيلا منفصلة - 152 فيلا متصلة - 498 فيلا شبه متصلة».

4 - جاري الانتهاء من تنفيذ 4704 وحدات سكنية «196 عمارة»، بمشروع «سكن مصر» للإسكان المتوسط.

بهجات يتفقد مشروع تنفيذ محطة المياه المؤقتة

5 - تفقد المهندس كمال بهجات مشروع تنفيذ محطة المياه المؤقتة، ومشروعات تنفيذ المرافق والطرق بالمدينة، وكذا أعمال تنسيق الموقع للمشروعات المختلفة.

6 - شدد على الشركات المنفذة للمشروعات المختلفة بالمدينة بضرورة الإلتزام بالبرامج الزمنية المقدمة منها والمعتمدة للإنتهاء من المشروعات، مؤكدا أن الزيارة تأتي في إطار المتابعة المستمرة من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ودفع العمل للمشروعات المختلفة بالمدينة والتأكيد على سرعة إنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية وفى التوقيتات المحددة.

7 - أكد أن جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، تضم: كلية القانون الدولي واقتصاد وإدارة الأعمال – كلية علوم وهندسة المنسوجات – كلية هندسة 1 - كلية حاسبات ومعلومات وكلية هندسة 2 – كلية طب الفم والأسنان وكلية العلوم – الطب البشرى – كلية صيدلة وكليه علوم – المكتبة المركزية والخدمات الطلابية – مبنى الإدارة وقاعة المؤتمرات – المستشفى الجامعي - مستشفى طب الفم والأسنان – صالات رياضيه ومعارض خارجية مفتوحة.

8 - جارى الانتهاء من اللمسات الأخيرة بالمرحلة الأولى بكورنيش مدينة المنصورة الجديدة، بطول 4.2 كيلومتر، ويضم الكورنيش «ممشي - كافتيريات - برجولات - مقاعد - حارة دراجات - ملاعب - مناطق للقراءة والإنترنت - مناطق ألعاب للأطفال».

كان المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، تفقد مشروعات مدينة المنصورة الجديدة، يرافقه المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، ومسئولو الجهاز، لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بالمدينة.