زوج ديانا كرزون ينفي القبض عليه بعد ساعات من زفافه

نفى الإعلامي معاذ العمري، الأخباي التى تناولتها عدد من المواقع الإلكترونية حول القبض عليه بسبب إقامته حفل زفاف، بالمخالفة للقرارات الاحترازية في الأردن التي تمنع ذلك للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

"معاذ" رد عبر "فيسبوك" بأن استدعاءه من قبل الشرطة بهدف معرفة تفاصيل الزفاف من ناحية العدد فقط، "إلى بعض الدكاكين الإعلامية الصفراء أنا هيني هون واستدعائي لمعرفة تفاصيل الزفاف من ناحية الأعداد، وتم الكشف من رجال الأمن العام والأمور تمام.. شكراً لنشامى الأمن العام ما قصروا.. ترى يا صحافة صفراء استدعاء مش اعتقال وشكراً على المباركة".