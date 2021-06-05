إنجازات مبادرة إنهاء قوائم انتظار العمليات: تنفيذ أكثر من 67 ألف إجراء

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة رئاسية لإنهاء قوائم الانتظار في 7 يوليو 2018، والتي نجحت في إنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية في مصر.

الدكتور أكرم سامي معاون وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، كشف في تصريحات تلفزيونية لفضائية «إكسترا نيوز» تفاصيل مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، كما يلي:

1-أطلق مشروع إنهاء قوائم الانتظار لإنهاء مجموعة من العمليات الجراحية للمرضى في 9 تخصصات وهي (القسطرة القلبية والقلب المفتوح وجراحات العيون وجراحات الأورام وجراحة المخ والأعصاب وزراعة الكلى وزراعة الكبد وزراعة القوقعة).

2- فور الإعلان عن المبادرة في 7 يوليو 2018، كان عدد العمليات المنتظرة 17888 عملية.

3- نجحت المبادرة في إنهاء 767000 إجراء طبي للمواطنين حيث أجريت لهم جراحات طبية في الـ11 تخصصا الذين تشملهم المبادرة.

4- قامت المبادرة بالتعاون مع القطاع الخاص لعمل بروتوكلات لإجراء العمليات في الأماكن التي لا توجد فيها تخصصات معينة تابعة لوزارة الصحة ليتم إجرائها في مستشفيات ومراكز خاصة.

5- شملت المبادرة خطوات واضحة لكل المواطنين للتسجيل بها والاستفادة من خدماتها.

6- تحميل تكلفة الجراحات إلى مخصصات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي وذلك بصدور قرار من المجالس الطبية المتخصصة أو التأمين الصحي.

7- تخصيص لجنة ثلاثية يعرض أمامها كل مريض وهي التي تحدد أولوية دخوله للعمليات.

8- تصدر اللجان الثلاثية يوميًا 2000 قرار ما بين قرار علاج على نفقة دولة وقرار علاج على نفقة تأمين صحي لاجراء جراحات في الـ11 تخصص التي تشملهم المبادرة.

9- محافظات الصعيد هي الأكثر احتياجًا للخدمة الطبية نظزًا لوجود اهمال لهم في الفترة الماضية ويتم حل مشاكلهم بانشاء مراكز طبية جديدة.

11- بعد القضاء على قوائم الانتظار أصبح الهدف الآن هو منع خلق قوائم انتظار جديدة.

12-المبادرات الرئاسية في مجال الصحة هدفها الأساسي الكشف المبكر والعلاج قبل الدخول في تخصصات جراحية ودقيقة.