البنتاجون يرفض السماح برفع راية المثليين على منشآته

رفضت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أمس الجمعة، السماح باستثناء لرفع رايات المثلية الجنسية، التي تحمل ألوان قوس قزح، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقال المتحدث باسم الوزارة الأمريكية، جون كيربي: «لن يكون هناك استثناء هذا الشهر لراية المثليين»، مضيفا، إن هذا القرار اتخذ لأن الاستثناء قد يفتح الباب أمام معارضات أخرى للقرار الذي صدر في يوليو الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

كيربي: القرار لا يعكس بأي شكل افتقارا للاحترام والإعجاب بمجتمع المثليين الذين يعملون في الوزارة

وأوضح كيربي، أن «هذا القرار لا يعكس بأي شكل افتقارا للاحترام والإعجاب بمجتمع المثليين والمتحولين جنسيا والأفراد الذين يعملون في هذه الوزارة بالزي العسكري وبدونه».

ويعني القرار استمرار سياسة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي حدت من نوع الرايات التي يمكن رفعها في القواعد العسكرية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تصريحات أدلى بها في بداية شهر الاحتفاء بمجتمع المثليين، إن نحو 1500 من المعينين في وكالته الاتحادية يعرفون أنفسهم بأنهم مثليون وثنائيو الجنس ومتحولون جنسيا.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أعلنت في يوليو 2020، سياسة تسمح برفع رايات محددة فقط في المنشآت العسكرية، في خطوة اعتبرت قرارا ضمنيا من جانب وزير الدفاع في ذلك الوقت مارك إسبر، لحظر رفع راية الكونفيدرالية دون ذكرها بالاسم.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أكد في سبتمبر الماضي، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورته الـ75، أن بلاده تنادي باحترام الآخر والحرية الدينية وحقوق المرأة، كما أنها تنادي بتشريع المثلية الجنسية ومحاربة الاتجار بالبشر وحماية الأطفال قبل ولادتهم.