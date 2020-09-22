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ترامب: ننادي بتشريع المثلية الجنسية.. ونحترم حرية الأديان

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محمد عزالدين
05:38 م | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
الرئيس الأمريكي

الرئيس الأمريكي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أمريكا ستكون دائمًا قدوة في مجال حقوق الإنسان، مشددًا على أن دولته خلال رئاسته لها ستنادي بالحريات.

وأضاف خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورته الـ75، أن أمريكا تنادي باحترام الآخر والحرية الدينية وحقوق المرأة، كما أنها تنادي بتشريع المثلية الجنسية ومحاربة الاتجار بالبشر وحماية الأطفال قبل ولادتهم.

وتنطلق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السنوية، وهي قمة افتراضية تتناول أزمة جائحة كوفيد-19، ويتناوب فيها قادة العالم على إلقاء خطاباتهم، ولن تنتشر وسط مانهاتن مواكب السيارات.

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