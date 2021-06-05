«شربوه لبن».. تفاصيل عثور الأهالي على طفل حي داخل مقبرة بالإسماعيلية (فيديو)

في حادث غريب من نوعه والذي أثار حالة من الجدل، عثر أهالي إحدى عزب مدينة الإسماعيلية يوم الخميس الماضي، على طفل رضيع داخل إحدى المقابر بالصدفة، أثناء دفنهم إحدى الجثث، والتقط عدد من الشباب مقطع فيديو للواقعة، ونشروه على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بإلقاء القبض على من وضع الطفل داخل المدفن، وكاد أن يتسبب في وفاته.

وقال محمد محمود، أحد أهالي العزبة، إن الجميع تفاجئ أثناء عملية الدفن بعد صلاة العصر، بوجود طفل رضيع داخل المقابر، وكان الجميع يتخيل أنه متوفى، وأثناء تحريك أحد الشباب جسده، تحرك الطفل، مؤكدًا بأن الجميع تفاجئ من ذلك الموقف الغريب، وكيف لأي شخص أن يلقي بطفل رضيع داخل التربة.

وأضاف أحد الأهالي في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنه تم إخراج الطفل الرضيع من المدفن، وكان جائعًا جدًا: «كان جعان أوي والناس جابوله لبن فضل يشرب وكان باين إنه موجود في التربه قبلها بـ4 أو5 ساعات على الأقل»، مؤكدًا اكتشاف أمر الطفل بالصدفة، وتابع: «أحد أهالي العزبة أخذ الطفل لعرضه على أحد الأطباء، ولا نعرف هل حرر محضرا بالواقعة أم لا، ولكن البعض صور ما حدث بالفيديو ونشروه لكي يتعظ الجميع من هذا الموقف، ولا يلقوا بأولادهم بهذه الطريقة البشعة».

بداية الحادث

وبدأ الحادث وفقًا لما قاله أحد أهالي القرية بأنهم حينما كانوا يشيعون جثمان الطفل مهدي سيد محمود البالغ من العمر 14 سنة، ومقيم بمنطقة «أبو آدم»، بالإسماعيلية، وأثناء تجهيز القبر لدفن الطفل، فوجئوا بوجود رضيع حي داخل المقابر، وحينها بدأ الأهالي في ترديد هتاف «الله أكبر.. الله الحافظ»، فيما تطوع أحد الأشخاص لحمل الطفل وإخراجه من داخل القبر ووضعه في قطعة قماش، وتوجه إلى أقرب طبيب للاطمئنان على صحته واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال محمد إبراهيم أحد أهالي القرية ممن حضرو الجنازة إن المشهد كان خيالي بالفعل، ولم يتوقع أحدا أن يكون الطفل مازال حيا وأنهم تخيلو أنه متوفي إلا أنه كان يتحرك، مشيرًا إلى أن الطفل تم وضعه في القبر قبل ساعات من وصولنا وكان من الممكن أن يتوفى أو قد يتعرض له كلب أو أي حيوان مفترس إلا أنه لم يصب بخدش.

إيداع الطفل دار رعاية

وأكدت مصادر أمنية بمحافظة الإسماعيلية، بأن الطفل الرضيع، الذي تم العثور عليه داخل إحدى المقابر، تم إيداعه إحدى دور الرعاية، وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«الوطن»، قبل قليل، أنه تم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة الإسماعيلية، بالعثور على طفل رضيع في مقابر «جبل مريم»، وتسليمه إلى دار رعاية الأطفال الرضع بالإسماعيلية.