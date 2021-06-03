العثور على رضيع بمقابر بالإسماعيلية: «بيدفنوا جثة لقوا حاجة بتتحرك» (فيديو)

عثر أهالي إحدى عزب مدينة الإسماعيلية، على طفل رضيع بداخل إحدى المقابر بالصدفة، في أثناء دفنهم إحدى الجثث، والتقط عدد من الشباب فيديو الواقعة، ونشروه على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أديى إلى حالة من الغضب، مطالبين بإلقاء القبض على من وضع الطفل داخل المدفن، وكاد أن يتسبب في وفاته.

تفاصيل العثور على طفل رضيع داخل المقابر في الإسماعيلية

وقال محمد محمود، أحد أهالي العزبة، إن الجميع تفاجئ أثناء عملية الدفن بعد صلاة العصر، بوجود طفل رضيع داخل المقابر، وكان الجميع يتخيل أنه متوفى، وأثناء تحريك أحد الشباب جسده، تحرك الطفل.

وأكد «محمود» أن الجميع تفاجئ من الموقف الغريب، وكيف لأي شخص أن يلقي بطفل رضيع داخل التربة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم إخراج الطفل الرضيع من المدفن، وكان جائعا جدا: «كان جعان أوي والناس جابوله لبن فضل يشرب وكان باين إنه موجود في التربه قبلها بـ4 أو5 ساعات على الأقل»، مؤكدا اكتشاف أمر الطفل بالصدفة.

وتابع: «أحد أهالي العزبة أخذ الطفل لعرضه على أحد الأطباء، ولا نعرف هل هو حرر محضرا بالواقعة أم لا، ولكن البعض صور ما حدث بالفيديو ونشروه لكي يتعظ الجميع من هذا الموقف، ولا يلقوا بأولادهم بهذه الطريقة البشعة».