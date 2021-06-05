السلطات الكردية تسلم هولنديين مرتبطين بـ داعش لممثلين عن أمستردام

أعلنت السلطات الكردية، في شمالي شرق سوريا، أمس الجمعة، أنها ستسلم مواطنين هولنديين مرتبطين بتنظيم «داعش» الإرهابي لممثلين عن هولندا، من أجل إعادتهم إلى بلادهم، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقالت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الكردية إن «تسليم مواطنين من داعش إلى الجهات الرسمية الهولندية سيتم اليوم، عند الساعة 08:00 بتوقيت جرينيتش «10:00 صباحا بتوقيت القاهرة» في مقرها بالقامشلي الواقعة في شمالي شرق سوريا .

من جانبه، أوضح المسؤول في الدائرة، عبدالكريم عمر، لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إن هؤلاء الذين سيتم تسليمهم ليس من بينهم أي مقاتلين من تنظيم «داعش».

وفي 18 إبريل الماضي، تسلم وفد روسي من الإدارة الذاتية الكردية في شمالي شرق سوريا، 34 طفلاً فقدوا أباءهم المرتبطين بتنظيم «داعش» الإرهابي.

وقال المسؤول في الإدارة الخارجية بالإدارة الذاتية الكردية فنر الكعيط لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إن عمر الأطفال يراوح بين 3 أعوام و14 عاما، مضيفا إن روسيا استلمت أكثر من 169 قاصراً.

وفي عام عام 2019، سلمت السلطات الكردية طفلين يتيمين هولنديين لإعادتهم الى بلادهما، وفقا لما ذكرته شبكة«يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

وفي سياق آخر، أعلن «المركز الروسي للمصالحة» في سوريا، أمس الجمعة، عن رصده 39 انتهاكا ارتكبها المسلحون في منطقة وقف التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«المركز الروسي للمصالحة»: تنظيم «جبهة النصرة نفذ 21 عملية قصف في إدلب

وقال نائب رئيس المركز الروسي، اللواء البحري فاديم كوليت، في بيان، إن مسلحي تنظيم «جبهة النصرة» نفذوا 21 عملية قصف في إدلب و10 عمليات في اللاذقية و4 عمليات في حماة و4 عمليات في حلب.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أرسلت في أواخر مايو الماضي، إلى قاعدة «حميميم» بريف اللاذقية قاذفات استراتيجية من نوع «تو 22 إم 3».