تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق محور ترعة الزمر لمدة 24 يوما

أغلقت محافظة الجيزة بشكل كلي طريق ترعة الزمر للقادم من مناطق ناهيا فى اتجاه مناطق أرض اللواء وشارع المعتمدية بمسافة 300 متر لمدة 25 يوما، وذلك حتي الساعة السادسة صباح يوم الاثنين 2021/6/28 لتنفيذ أعمال مشروع محور الفريق كمال عامر «الزمر سابقآ» قطاع منطقة أرض اللواء وإنشاء مطلع اتجاه المنيب للقادم من مناطق أرض اللواء والمعتمدية للبدء في الأعمال الإنشائية للكوبري.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية اللازمه للتسهيل علي المواطنين وهي بنحو:

- المركبات القادمة من مناطق ناهيا بترعة الزمر وترغب بالسير فى اتجاه مناطق أرض اللواء وشارع المعتمدية تقوم بالسير بشارع ترعة الزمر والدخول يسارا فى اتجاه شارع عبده خطاب ثم استكمال السير والدخول يمينآ بشارع أشرف السباعي ثم استكمال السير والدخول يمينآ مرة أخري تجاه شارع المعتمدية واستكمال السير تجاه مناطق أرض اللواء.

- المركبات القادمة من مناطق أرض اللواء وشارع المعتمدية وترغب بالسير تجاه ترعة الزمر ومناطق ناهيا تقوم بالسير بشارع ترعة الزمر ثم الدخول يمينآ بشارع المعتمدية ثم الدخول يسارا بشارع اشرف السباعي ثم استكمال السير والدخول يسارا مرة أخري لشارع عبده خطاب ثم يمينآ لشارع ترعة الزمر ومناطق ناهيا مرة أخري.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وأهابت المحافظة المواطنين من المارة وقائدي المركبات بالالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لتجنب التكدسات خلال فترة تنفيذ الأعمال.