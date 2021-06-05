مصادر تكشف عن تطورات الحالة الصحية لـ«طفلة المقابر» بالإسماعيلية

كشفت مصادر طبية بمجمع الإسماعيلية الطبي، عن الحالة الصحية لـ«طفلة المقابر» التي تم العثور عليها قبل يومين، خلال تشييع جثمان طفل آخر، في حالة صحية غير مستقرة.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الطفلة مصابة بجرح عميق في الرأس تعرض للالتهابات نتيجة عدم تضميده وتطهيره، ودخول بعض الحشرات للجرح، مشيرة إلى تضميد الجرح وتنظيفه بالكامل، وإزالة الرمال العالقة به وعمل فحوصات كاملة للطفلة وبدء منحها العلاج اللازم.

وأكدت أن الطفلة كانت تعاني من الجفاف لعدم تناولها أي غذاء لفترة طويلة، ومتواجدة حاليًا داخل حضانة مجهزة، لافتة إلى تطور الحالة الصحية عقب استجابة الطفلة للعلاج، وتناولها الغذاء على دفعات خلال اليومين الماضيين، إلا أنه من المتوقع أن تظل في الحضانة لأيام؛ لحين استقرار حالتها الصحية بشكل أفضل.

كان قد عثر أهالي منطقة التعاون، على الطفلة خلال تشييعهم لجثمان طفل تعرض للغرق قبل يومين في شاطئ التعاون.

وفوجئ الأهالي أن الطفلة مازالت حية داخل المقابر، فانتشلها أحدهم وتوجه بها إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لإنقاذها.

وقال محمد الشرقاوي منقذ الطفلة، إنها تبلغ من العمر شهرين تقريبًا، وأنه توجه أولًا لأقرب صيدلية للتأكد أنها على قيد الحياة ثم توجه بها للمستشفى لعمل اللازم لها.

وأضاف أنه يتابع الحالة الصحية لها يوميًا ويتوجه لزيارتها هو وزوجته قائلًا: «حسبي الله ونعم الوكيل في اللي يعمل في طفل بريء لاحول له ولا قوة كده وكأن الرحمة انعدمت من قلوبهم».