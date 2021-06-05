درجات الحرارة في أسوان اليوم 5 يونيو 2021.. والعظمى تصل لـ39

شهدت محافظة أسوان في مراكزها الـ5 «أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، وإدفو»، اليوم السبت 5 يونيو 2021، طقسًا حارًا «مشمس»، وسترتقع درجات الحرارة وتنخفض تدريجياً خلال الأيام القادمة لتصل لـ45 درجة.

ويبحث الكثيرون من قاطني وزائري المحافظة الجنوبية أسوان، خلال هذه الساعات عن درجات الحرارة اليوم في أسوان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحركات البحث، بعدما وصلت درجة الحرارة العظمى لـ39 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل لـ16 كيلو متر في الساعة.

درجات الحرارة اليوم في أسوان العظمى والصغرى

وتستعرض «الوطن» درجات الحرارة في أسوان اليوم، سواء الكبرى أو الصغرى ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

درجات الحرارة اليوم في أسوان.. العظمى 39

ووفق هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في أسوان، اليوم السبت، بلغت 39 للعظمى و24 للصغرى، وتوقعت هيئة الأرصاد بأن تكون درجات الحرارة في ارتفاع وانخفاض ملحوظ وتدريجي خلال الأيام القادمة ، وتنشر "الوطن" درجات الحرارة المتوقعة بداية من بداية من اليوم كالآتي:

- السبت.. العظمى 39 والصغرى 24

- الأحد.. العظمى 41 والصغرى 25

- الاثنين.. 42 العظمى والصغرى 26

- الثلاثاء.. العظمى 43 والصغرى 26

- الأربعاء.. العظمى 43 والصغرى 26

- الخميس.. العظمى 44 والصغرى 28

- الجمعة.. 45 العظمى 29 للصغرى

درجات الحرارة اليوم في أسوان.. طقس حار

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الارتفاع في درجات الحرارة اليوم في أسوان، والطقس الحار خاصة في محافظات الصعيد كأسوان، حيث بلغت درجات الحرارة في أسوان 39 بمراكزها الـ5، وسترتفع درجات الحرارة تدريجيًا خلال الأيام القادمة، ما أدى لعزوف المواطنين عن الخروج في الشوارع إلا للضرورة، بينما توقعت أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 33 درجة.