درجات الحرارة في أسوان اليوم 28 مايو 2021

شهد طقس محافظة أسوان، اليوم الجمعة 28 مايو 2021 ، ارتفاع في درجات الحرارة ويبحث الكثيرون من قاطني وزائري المحافظة الجنوبية أسوان، عن درجات الحرارة اليوم في أسوان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحركات البحث، بعدما وصلت درجة الحرارة العظمى لـ43 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم في أسوان

وتستعرض « الوطن»، درجات الحرارة في أسوان اليوم، سواء الكبرى أو الصغرى ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

ووفق هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في أسوان، اليوم الجمعة ، بلغت 43 للعظمى و28 للصغرى، وتوقعت هيئة الأرصاد بأن تكون درجات الحرارة في ارتفاع ملحوظ وتدريجي خلال الأيام القادمة.

وتنشر «الوطن»، درجات الحرارة المتوقعة بداية من اليوم كالآتي:

الجمعة: العظمى 43 والصغرى 28

السبت: العظمى 43 والصغرى 27

الأحد: العظمى 43 والصغرى 27

الإثنين: العظمى 45 والصغرى 27

الثلاثاء: العظمى 46 والصغرى 29

الأربعاء: العظمى 47 والصغرى 27

درجات الحرارة اليوم في أسوان.. طقس حار

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الارتفاع في درجات الحرارة اليوم في أسوان، والطقس الحار خاصة في محافظات الصعيد كأسوان، حيث بلغت درجات الحرارة في أسوان 43 بمراكزها الـ5 " أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة ، إدفو" ، وسترتفع درجات الحرارة تدريجياً خلال الأيام القادمة، ما أدى لعزوف المواطنين عن الخروج في الشوارع إلا للضرورة ، بينما توقعت أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 36 درجة.