درجات الحرارة في أسوان 31 مايو 2021.. العظمى تصل لـ46

شهدت محافظة أسوان في مراكزها الـ5 «أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو»، اليوم الاثنين 31 مايو 2021، طقسا حاراً «غائم جزئي»، وسترتقع درجات الحرارة تدريجياً خلال الأيام الماضية لتصل لـ47 درجة، ويبحث الكثيرون من قاطني وزائري المحافظة الجنوبية أسوان، خلال هذه الساعات عن درجات الحرارة اليوم في أسوان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحركات البحث، بعدما وصلت درجة الحرارة العظمى لـ42 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل لـ18 كيلو مترا في الساعة.

درجات الحرارة اليوم في أسوان العظمى والصغرى

وتستعرض «الوطن»، درجات الحرارة في أسوان اليوم، سواء الكبرى أو الصغرى ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

درجات الحرارة اليوم في أسوان العظمى 46

ووفق هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في أسوان، اليوم الاثنين، بلغت 46 للعظمى و27 للصغرى، وتوقعت هيئة الأرصاد بأن تكون درجات الحرارة في ارتفاع ملحوظ وتدريجي خلال الأيام المقبلة، وتنشر «الوطن» درجات الحرارة المتوقعة بداية من اليوم، الاثنين العظمى 46 والصغرى 27، الثلاثاء العظمى 47 والصغرى 29، الأربعاء العظمى 47 والصغرى 27، الخميس 43 العظمى و26 الصغرى، الجمعة 42 العظمى 26 للصغرى، السبت العظمى 41 والصغرى 25 ، الأحد العظمى 41 والصغرى 24

درجات الحرارة اليوم في أسوان.. طقس حار

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الارتفاع في درجات الحرارة اليوم في أسوان، والطقس الحار خاصة في محافظات الصعيد كأسوان، حيث بلغت درجات الحرارة في أسوان 46 بمراكزها الـ5 «أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو»، وسترتفع درجات الحرارة تدريجياً خلال الأيام المقبلة، ما أدى لعزوف المواطنين عن الخروج في الشوارع إلا للضرورة، بينما توقعت أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 39 درجة.