5 جرائم قتل في ساعات.. ثمانيني يقتل نجله ورجل يخنق زوجته وشاب يذبح شقيقه

الانتقام العنوان الأبرز لـ 5 جرائم قتل مروعة وقعت خلال الأربعة وعشرين ساعة الأخيرة في محافظات القاهرة والجيزة والشرقية وقنا والمنيا، اختلفت طرق تنفيذ الجرائم ما بين القتل رميًا بالرصاص والذبح والخنق ولكن جهات التحقيق وبخاصة فرق البحث الجنائي نجحت سريعا في القبض على مرتكبي تلك الجرائم وقدمتهم إلى النيابة العامة مكبلين بأدلة الاتهام التي تحققت منها وفق تحقيقات موسعة انتهت إلى حبس المتهمين بتهم القتل العمد.

مسن قتل نجله

ارتكب مسن في العقد التاسع من العمر جريمة قتل مروعة ففتح النار على ابنه الأربعيني، وقتله بـ 6 رصاصات من مسدس 9 ملي بسبب خلافات عائلية في الزاوية الحمراء بالقاهرة، وألقي القبض على المتهم وعثر على السلاح المستخدم في الجريمة وقررت النيابة التحفظ على عدد من الطلقات والفوارغ النارية.

وبينت التحقيقات أن المجني عليه يدعى "أحمد. أ" 42 سنة، وبالفحص تبين إصابته بعدة طلقات نارية في الصدر أودت بحياته في الحال، وبينت التحريات أن خلافات عائلية قديمة تجددت يوم الواقعة، وحدثت مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم، إثرها أطلق الأخير عليه الرصاص فأردته قتيلًا على سلالم منزل أسرته في الزاوية الحمراء، وقررت النيابة حبس القاتل بتهمة القتل العمد.

مسن ذبح زوجته

وفي قنا ذبح مسن زوجته أثناء نومها وأشعل فيها النيران، حيث نُقل جثمانها إلى مشرحة مستشفى قنا، وتبين أنها تدعى "عطيات.م" 65 عاما، تقيم في قرية أولاد عمرو، وانتقلت قوات من مركز شرطة قنا، إلى مكان الحادث.

وأوضحت التحريات أن المتهم "محمد.أ"، 70 عامًا، تخلص من زوجته بذبحها أثناء نومها، وألقت الشرطة القبض على الجاني عقب الجريمة.

يخنق زوجته حتى الموت في الجيزة

وفي منشأة القناطر بالجيزة طلبت سيدة من زوجها التوجه إلى طبيب لمعالجة الضعف الجنسي، ظلت النيران تغلي في صدره، وقابل حديث الزوجة بثورة غضب انتهت إلى قتلها داخل منزل الزوجية في منشأة القناطر بالجيزة، وفي أجواء مفوفة بالهدوء والصمت أسرع الزوج إلى دفن زوجته داخل مقبرة أسمنتية داخل المنزل، مستغلًا تواجد أطفالهما الثلاثة في منزل والدته القريب من منزله.

مرت الأيام على تلك الجريمة، وبقي الزوج محاصرًا بتأنيب الضمير، مما اقترفت يداه من إزهاق روح رفيقة دربه، وكان يستيقظ أغلب ساعات الليل ليهرب من النوم حتى لا تطارده الكوابيس في منامه، وقدم لأسرة زوجته وأسرته تبريرًا بأنها محتجزة في المستشفى، لكنه لم يستطيع مواصلة الخداع وطمس معالم الجريمة طويلًا وبعدها توجه إلى قسم شرطة منشأة القناطرة ، واعترف أمامه بأنه قتل زوجته خنقًا ودفن جثمانها في مقبرة اسمنتية بالمنزل.

تقتل زوجها في المنيا

وفي المنيا تمكنت أجهزة الأمن من القبض على ربة منزل، لقيامها بقتل زوجها خنقا، عقب مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة، وأدعت وفاته متآثرا بإصابته بفيروس كورونا، لطمس الجريمة وإخفائها بالإتفاق مع الأبناء، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، التى قررت حبسها على ذمة التحقيقات ، وانتداب الطب الشرعي، والتصريح بالدفن.

وبسؤال أبنائهما، وبإجراء التحريات والفحص، وسؤال بتشكيل فريق من البحث الزوجة والأبناء، أنكروا السبب الحقيقي للوفاة مدعين أن إصابته بفيروس كورونا وراء وفاته، وبإعادة مناقشتهم اعترفت الزوجة بخنق المجني عليه لوجود خلافات أسرية بينهما، وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بالأيدى، مما أدي إلى إرتكابها الجريمة.

يذبح شقيقه

وفي السلام بالقاهرة قتل شاب صديقه بسبب وجود خلافات مالية بينهما لوجود نشاط تجاري بينهما كشريكين في كافتريا لبيع السندوتشات السريعة في موقف سيارات السلام وعندما دب الخلاف بينهما، أمسك المتهم سكينًا وذبح شقيقه بمعاونة 3 من أصدقائه وفر هاربًا وتمكنت المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف أنه نفذ الجريمة بمفرده وأن أصدقاءه كانوا يقفون ويشاهدون الموقف دون تدخل.