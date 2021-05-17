«خلع وعدم طاعة».. زوج يقتل زوجته بشبرا وآخر يصيب بائعة فاكهة في بنها

شهدت مدينتا شبرا الخيمة وبنها في محافظة القليوبية واقعتي تعدٍ بأسلحة بيضاء من زوجين على زوجتيهما، ما أسفر عن مصرع إحداهما وإصابة الثانية بإصابات بالغة.

جرى ضبط المتهمين ونقل جثة القتيلة لمستشفى ناصر بشبرا والمصابة لمستشفى بنها الجامعي، وتولت النيابات المختصة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلب تحريات المباحث والتصريح بدفن جثة المتوفاة، عقب مناظرة الطب الشرعي للجثة، وسؤال المجني عليها الثانية المصابة.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارا من العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، بورود بلاغين من شبرا الخيمة وبنها بتعد زوجين على زوجتيهما بسلاح أبيض، أسفر عن مصرع إحداهما وإصابة الأخرى بإصابات بالغة.

أخطر اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وانتقلت أجهزة الأمن لفحص البلاغين.

زوج شبرا رفضت زوجته الانصياع لأوامره فقتلها بالشارع

في شبرا الخيمة؛ ورد بلاغا لقسم ثان شبرا الخيمة بمصرع ربة منزل 27 سنة، عقب وصولها إلى المستشفى مصابة بجروح طعنية بالإبط والركبة، نتيجة مشاجرة مع زوجها.

انتقل المقدم حازم خيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، وبالفحص تبين قيام المتهم «المهدي. م» 31 سنة مقيم عزبة رستم بشبرا الخيمة، بالتعدي في الشارع على زوجته «مها. ج» 29 سنة ربة منزل بسلاح أبيض، محدثا إصابتها المشار إليها في البلاغ، ما أدى لوفاتها في أثناء نقلها للمستشفى.

وتبين من التحريات أن المتهم دائم التشاجر مع زوجته، بسبب عدم إطاعتها طلبه المتكرر بالابتعاد عن إحدى صديقاتها، ولكنها كانت ترفض الامتثال لطلبه، وخلال توجهها لزيارة صديقتها سبب الخلاف قابلها في الشارع، وقام بالتعدي عليها بسكين في الشارع فلقيت مصرعها في الحال.

ألقي القبض على المتهم، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وبمواجهته بالتحريات أقر بارتكاب الواقعة، بسبب عدم طاعة زوجته له، وقرر أنه نهرها أكثر من مرة ولكن لم تستجب وصرحت النيابة بدفن الجثة.

بائعة بنها شرع زوجها في قتلها بسبب قضية خلع

وفي بنها؛ تلقى قسم ثان بنها بلاغا بإصابة بائعة فاكهة مقيمة بأتريب، بإصابات بالغة واتهامها لزوجها بأنه الجاني.

انتقل المقدم أحمد حمدي رئيس مباحث قسم ثان بنها، وتبين وصول «لطيفة.أ» بائعة فاكهة للمستشفى مصابة بجروح طعنية بالظهر والوجه والبطن، وبسؤالها اتهمت زوجها «هشام. ع» سائق بإحداث الجروح.

جرى ضبط المتهم خلال محاولته التعدي على والدة المجني عليها وشقيقها، وتبين من التحريات أن المتهم تعد على زوجته، بسبب قيامها برفع دعوى خلع ضده، بسبب المشكلات الأسرية بينهما، وعند علمه استشاط غيظا، وقرر الانتقام منها وتعد عليها بسكين في الشارع.

أحيل المتهم للنيابة، وأمرت بحبسه، وسؤال المجني عليها وشهود الواقعة وطلب تحريات المباحث.