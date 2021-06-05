انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 بشمال سيناء

بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة شمال سيناء، اليوم، بشكل طبيعي وسط إجراءات احترازية ووقائية بجميع لجان الامتحانات بمراكز المحافظة.

كانت مديرية التربية والتعليم فى محافظة شمال سيناء، قد جهزت لجان المدارس لآداء امتحانات الشهادة الإعدادية، والتي انطلقت اليوم بجميع لجان المحافظة.

وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن 8801 طالب وطالبة بالصف الثالث الإعدادي، يؤدون الامتحانات داخل 85 لجنة موزعين على مدن «3 رفح، 9 لجان الشيخ زويد، 29 العريش، 23 بئر العبد، 8 نخل، و13 الحسنة بوسط سيناء»، مؤكدًا عقد لجنة لأبناء رفح المنقولين بالشيخ زويد، ولجنة أخرى ببئر العبد، فضلًا عن 3 لجان رئيسية بمدينة العريش.

إعداد وتجهيز اللجان وتعقيمها يوميا

وأوضح رضوان، أن 14 طالبًا في كل لجنة وبالتزامن مع اعتماد جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2021 محافظة شمال سيناء، مؤكدًا إعداد وتجهيز اللجان مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، وتم تعقيمها وتطهيرها قبل الامتحانات، ولن يُسمح بأي تجاوز في تطبيق الإجراءات الاحترازية سواء من قبل الطلاب أو الملاحظين، وأنه سوف يكون 14 طالبًا فقط في كل لجنة.

أسئلة الامتحانات من المنهج المقرر

و أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الموجهين العموم لكل المواد الدراسية وضعوا أسئلة الامتحانات من المنهج المقرر الخاص بالفصل الدراسي الثاني، بما يتناسب مع جميع مستويات الطلاب المختلفة، طبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية، تنفيذًا للتعليمات الوزارية الخاصة بهذا الشأن، وأن الآمتحانات بمستوى عادى.

وأشار وكيل تعليم شمال سيناء، إلى أنه جرى تدريب جميع الطلاب بالصف الثالث الإعدادي على نماذج الامتحانات «أون لاين»، لتقليل حالة التوتروجارى التنسيق مع المديريات الآخرى، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة؛ لتذليل كل العقبات التي تواجه القائمين على إدارة أعمال الامتحانات في جميع مدن المحافظة، لضمان سلامة واستقرار سير لجان الامتحانات، وتأمين تحركات السيارات المخصصة لنقل الإجابة للطلاب خلال فترة الامتحانات.