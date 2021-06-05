تحويل 1962 أتوبيس نقل عام فى القاهرة للعمل بالغاز الطبيعى

قال اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إنه جارى تنفيذ خطة تحويل 1962 أتوبيس بالنقل العام للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار، فى إطار توجه الدولة للحفاظ على البيئة نظيفة واستخدام أتوبيسات صديقة للبيئة مع ترشيد الاستهلاك حيث توفر عملية تشغيل الأتوبيسات بالغاز نحو 40 مليون جنيه سنويا.

وأضاف رزق فى تصريح لـ«الوطن»، أن تكلفة تحويل الأتوبيس الواحد للعمل بالغاز الطبيعى 530 ألف جنيه، وخطة تحويل الأتوبيسات بالهيئة تستغرق قرابة 5 سنوات وذلك بالتعاون مع الإنتاج الحربى مع الأخذ فى الاعتبار فترة ضمان للتشغيل 5 سنوات، مؤكدا أنه خلال السنوات المقبلة لن يتم استخدام أتوبيس يعمل بالسولار وكلها ستكون صديقة للبيئة.

الحد من تلوث الهواء

وأشار إلى أنه تم توقيع عقد اتفاق مشترك بحضور رئيس الوزراء، مصطفى مدبولى، لتحويل أتوبيسات هيئة النقل العام بمحافظتي القاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، والموقع بين وزارات البترول، والمالية، والتنمية المحلية، والدولة للإنتاج الحربي، وهيئة النقل العام بالقاهرة لتحقيق الاستفادة من ثروات مصر من الغاز الطبيعي وتعظيم القيمة المضافة منها، وترشيد إستهلاك السولار، و الحفاظ على البيئة، والحد من تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف يعمل على تقليل الإنبعاثات الضارة.

إجراء تجربة تحويل الأتوبيس للعمل بالغاز

ولفت إلى أنه تم إجراء تجربة على أتوبيسين بالهيئة وتحويلهم للعمل بالغاز ونجحت التجربة حيث تم تشغيل تلك الأتوبيسات على خطوط الهيئة، مشيرا إلى أن الهيئة لاتدخر جهدا فى القيام بأى أعمال تطوير من أجل تحسين الخدمة المقدمة للمواطن حيث تخدم أتوبيسات الهيئة بالقاهرة مليون ونصف مواطن يوميا بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، مؤكدا أن أتوبيسات الهيئة تقدم خدمة أشغال شاقة حيث تقطع آلاف الكيلو مترات يوميا على مختلف الخطوط لنقل المواطنين إلى مختلف مناطق القاهرة.