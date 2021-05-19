بعد انتهاء إجازة العيد ورمضان.. تعرف على مواعيد أتوبيسات النقل العام

بعد انتهاء شهر رمضان وإجازة عيد الفطر، قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن أتوبيسات هيئة النقل العام تنتظم في المواعيد العادية بعد انتهاء شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك حيث تبدأ تعمل حاليا من الخامسة صباحا حتى الثانية عشر ليلا لخدمة المواطنين حيث تخدم ما لا يقل عن مليون ونصف مواطن يوميا.

365 كيلو تقطعها أتوبيسات الهيئة

وأضاف رزق لـ«الوطن»، أن التذاكر مجانية منذ فترة لكبار السن ممن هم فوق سن السبعين، ونصف تذكرة لمن تعدوا سن الستين، وعلى المواطن إبراز البطاقة للمحصل، أو استخراج كارنيه من منافذ هيئة النقل العام، وأشار إلى أن أتوبيسات هيئة النقل العام تقدم خدمة شاقة يوميا بمختلف الخطوط بالقاهرة الكبرى نحو 365 ألف كيلومتر لخدمة المواطنين من خلال أسطول النقل العام الذى يخدم 3 محافظات والمدن الجديدة على أطراف القاهرة الكبرى.

من ناحية أخرى، تدرس هيئة النقل العام تفعيل نظام الدفع الإلكترونى لتحصيل التذاكر للحد من أي تلاعب أو تدخل للعنصر البشرى حيث يسدد المواطن التذكرة إلكترونيا دون اللجوء إلى المحصل أو بموجب اشتراك أو كارنيه يركب به الراكب.

الدفع بأتوبيسات بدورين

يذكر أن الهيئة تعاقدت لشراء أوتوبيسات بدورين للدفع بـ12 أوتوبيساً كمرحلة أولى، وهى من شركة كاستور، وكيل شركة مان الألمانية، والمرحلة الثانية تضم 28 أوتوبيساً بدورين، وجار دراسة خطوط السير التى تصلح لتلك النوعية من الأوتوبيسات لأنها لا تصلح للسير في أي مكان، ويستوعب الأتوبيس الواحد 70 راكبا، بينما الأتوبيس العادي سعته 36 راكباً ويصل عدد ركابه لـ70 في بعض الخطوط ذات الكثافة، وتم العمل على تحديث الأسطول منذ 2010 حتى الآن، علاوة على أن أعمال الصيانة تزيد عمر الأتوبيس 20 سنة.