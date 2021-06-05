مفاجأة.. 543 ألفا من العمالة غير المنتظمة تخلفوا عن صرف المنحة

كشفت مصادر حكومية، عن تخلف نحو 543 ألفا من العمالة غير المنتظمة، عن صرف الدفعة الأخيرة من منحة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرها 500 جنيه من إجمالي 1500جنيه قيمة المرحلة الثانية من المنحة الرئاسية، على الرغم من أنه تم إرسال رسائل sms لهم على هواتفهم المحمولة التي سجلوها في قاعدة بيانات صرف المنحة، على الموقع الالكتروني لوزارة القوى العاملة.

2.6 مليون مستفيد من صرف منحة الرئيس

وقالت المصادر فى تصريحات صحفية، إن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قررت إعادة ارسال رسائل sms للمستحقين لصرف المنحة المخصصة لهم، سواء من مكاتب البريد، للعمالة غير المنتظمة الذين لم يحصلوا على كروت، ATM، أو من ماكينات الصرف الآلي لمن لديهم فيزا ATM، موضحة أن المبالغ المالية المستحقة لهذا العدد متوافرة في مكاتب البريد، وماكينات الصرف الآلي.

وأوضحت المصادر أن الدفعة الأخيرة من المنحة، تم صرفها للعمالة غير المنتظمة، في شهر أغسطس الماضي، واستفاد منها أكثر من 2.6 مليون مواطن، من بين أكثر من 4 ملايين تقدموا إليها، وأن حوالي 831 ألفا تخلفوا عن الصرف، وتم إعادة إرسال رسائل نصية اليهم، فقام بالصرف منهم نحو 288 الفا، وتخلف نحو543 ألفا عن الصرف على الرغم من إرسال رسائل sms على الهواتف المحمولة الخاصة بهم الموجودة بقاعدة البيانات المنحة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة بصرف، منحة للعمالة غير المنتظمة المتصررة من آثار الإجرءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا بقيمة مالية اجمالية، 3 آلاف جنيه لكل عامل، تم صرفها على 6 دفعات، بدأت من يونيه 2020 واستمرت حتى سبتمبر 2021 باجمالي 5.5 مليار جنيه، استفاد منها نحو 2.6 مليون من العمالة غير المنتظمة.