مصرع شخص وإصابة 3 في مشاجرة بين عائلتين لخلاف على قطعة أرض بالأقصر

تشهد قرية الدير شرق، التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر، حالة من الاستنفار الأمني، وذلك بعد وقوع مشاجرة عنيفة بين عائلتين أسفرت عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين.

ونشرت الأجهزة الأمنية عددًا كبيرًا من رجال الشرطة تحسبًا لتجدد الاشتباكات بين العائلتين، والتي اندلعت بسبب خلافات على أرض زراعية.

وتلقى اللواء خالد عبد الحميد، مدير أمن الأقصر، إخطاراً من المقدم سعيد الحسيني نائب مأمور مركز شرطة إسنا، يُفيد بمصرع شخص، وإصابة 3 آخرين، في مشاجرة بين عائلتين بقرية الدير شرق مركز إسنا جنوب الأقصر لخلاف على قطعة أرض زراعات نخيل.

وانتقل إلى مكان البلاغ كل من اللواء عبد المجيد رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، والعقيد محمد الطيب رئيس فرع البحث الجنائى بإسنا وأرمنت، والمقدم أحمد عوض بليح رئيس مباحث مركز شرطة إسنا، والنقيب باسل ابو الوفا، والنقيب أبراهيم عمارة، والنقيب عبد الله عاشور ضباط مباحث المركز، وابراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، وعبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز.

وتبين أن خلافاً نشب بين عائلتين بسبب خلافات على أرض زراعية، ما أسفر عن مصرع «نور. م .أ»، 50 سنة، إثر نزيف وارتجاج داخلي في المخ وكسر في الجمجمة، ما أسفر عن إصابة كل من «عرفة. م .ص»، 35 سنة، و«عبد الباسط .ع»، 40 سنة، و«كروان.م .م»، 25 سنة، بكدمات وسحجات وجروح متفرقة في أنحاء الجسم.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى إسنا التخصصي، والمصابون للمستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لتولي التحقيقات.