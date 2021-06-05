مجلس الوزراء يطلق «إعادة التصور.. إعادة الإنشاء.. الاستعادة» شعارا ليوم البيئة

في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي لعام 2021، نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار هذا الإنفوجرافيك، تذكيرًا بأهمية الحفاظ على البيئة وبشكل جاد في إطار جائحة ضربت العالم أجمع، نتيجة لتفشي مرض جديد يأتي انعكاسًا للإهمال البشري في التعامل مع البيئة من حوله والكائنات المحيطة به.

ويركز احتفال هذا العام على استعادة النظم البيئية المتضررة، وفي كل عام تستضيف دولة ما الاحتفال الرسمي بهذا اليوم، لتتولى باكستان احتفال 2021 بيوم البيئة العالمي. كما أعلنت الأمم المتحدة عن «عقد الأمم المتحدة لإصلاح النظم الإيكولوجية»، كدعوة عالمية لحماية النظم الإيكولوجية وإحيائها، خلال 10 سنوات «2021-2030»، بقيادة كل من برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة.

وقد أشار الإنفوجرافيك إلى أن نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي يعتمد على الطبيعة، ويُتوقع خسارة في هذا الناتج بنحو 10 تريليونات دولار بحلول 2050 إذا استمر تدهور البيئة.

وقد خصصت مصر يومًا وطنيًّا للاحتفال بيوم البيئة، ورفع الوعي بقضاياها المختلفة، واحتفلت مصر في 27 يناير2021 بيوم البيئة الوطني تحت شعار «التعافي الأخضر.. الطريق لما بعد كوفيد 19»، والذي بدأ الاحتفال به العام الماضي تحت شعار «التحول إلى الأخضر.. طريق للاستدامة».

ونتيجة لما تبذله الدولة المصرية من جهود لمواجهة القضايا البيئية المختلفة، جاءت مصر في المرتبة الـ94 في مؤشر الأداء البيئي العالمي ضمن 180 دولة لعام 2020، محققةً تقدما ملحوظا بنسبة 7.7% خلال 10 سنوات ماضية.

كما فازت مصر بجائزتين دوليتين من البنك الأوروبي؛ لجهودها في مجال الاستدامة في 2020، ضمن 11 دولة على مستوى العالم.