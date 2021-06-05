3 أمراض يسببها الإفراط في تناول المضادات الحيوية.. اعرفها

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك إسراف في استخدام المضادات الحيوية وهو أمر كارثي ويؤدي إلى نتائج عكسية، لافتة في تصريحات لها عقب وبينار علمي للأطباء للحديث عن بروتكول علاج كورونا أن كثرة استعمال المضادات الحيوية تؤدي إلى مضاعفات ويخرج مريض كورونا بمشاكل أخرى بعد التعافي من الفيروس.

مخاطر الإسراف في استخدام المضادات الحيوية

وتابعت العسال أن الأطباء عند كتابة المضادات الحيوية تكون على علم بحالة المريض ومن ثم كتابة الجرعات اللازمة والتوقيت المناسب لها، لافتة إلى أن بعض المرضي تقوم باستخدام المضادات الحيوية دون اللجوء إلى الأطباء مما يؤدي إلى الإصابة بـ3 أمراض منها الفطر الأسود والإصابة بالسكر وقلة المناعة أيضا.

وأشارت العسال خلال تصريحاتها إلى أن مرض الفطر الأسود مرض غير معدي وموجود من زمان ولا يجب الربط بينه وبين فيروس كورونا، لافتة إلى أن أدوية الفطر الأسود متاحة ومتوافرة داخل المستشفيات وحالاته بسيطة في مصر، مشددة على ضرورة توخي الحذر عند استخدام الأدوية واللجوء إلى الأطباء المتخصصين فالإسراف في أي شيء يأتي بنتيجة عكسية.

خروج 781 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان أعلنت أمس خروج 781 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 195072 حتى اليوم.

وتواصل وزارة الصحة، في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات الوقاية كل من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، وخصصت الوزارة مجموعة من القنوات الاتصالية مع المواطنين لتلقي كل استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية واطلاعهم على مستجداتها، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة المواطنين.