دعت وزارة الصحة، المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل لحجز لقاح كورونا، وحددت رابط موقع وزارة الصحة والسكان المصرية للحصول على لقاح كورونا وهذا هو الرابط، مطالبة بالإسراع في التسجيل على الموقع يساهم في الحد من انتشار العدوى، وطمأنت الوزارة في منشور توعوي المواطنين بشأن فعالية ومأمونية لقاحات كورونا، موضحة أن الأعراض الجانبية بسيطة ولا تستدعي الذهاب الى الطبيب وتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وحكة موضع التطعيم أو احمرار أو صداع بسيط وهو يزول من تلقاء نفسه.

رابط موقع وزارة الصحة والسكان المصرية للحصول على لقاح كورونا

واستعرضت الوزارة خطوات التسجيل للحجز لقاح كورونا، وقالت على المواطن الدخول على الرابط، ثم بعد ذلك يقوم بعدد من الخطوات وجاءت كالتالي:

- إدخال الاسم الرباعي.

- إدخال السن والتاريخ المرضي.

- إدخال المنطقة المحددة لتلقي اللقاح.

- تسجيل رقم الهاتف المحمول، قبل أن يستقبل الشخص المسجل رسالة تحمل كود تحقق على هاتفه.

- تدوين الكود في الخانة المحددة.

- استكمال الخطوات بتحميل صورة من الرقم القومي اختياريا.

- تحميل أي شهادات مرضية للمواطن.

- استكمال البيانات حتى يحصل على رقم الطلب الخاص بالحصول على اللقاح.

- يصل الرقم في صورة رسالة نصية على الهاتف المحمول.

مواعيد مراكز تلقي لقاح كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن مواعيد مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا، وذلك في منشور توعوي لها، حيث ذكرت أن مراكز تلقي اللقاح تعمل يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.

وتستمر وزارة الصحة، في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات الوقاية كافة من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، وخصصت الوزارة قنوات اتصالية بينها وبين المواطنين لاطلاعهم على كافة مستجدات الفيروس وتلقي كافة الاستفسارات بشأن الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.