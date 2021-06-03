هل يمكن للمواطن تحديد نوع اللقاح الذي يحصل عليه؟.. مصدر بـ«الصحة» يجيب

قالت مصادر في وزارة الصحة، إن تحديد نوع اللقاح من عدمه لأي شخص يذهب لمراكز اللقاح مسؤولية الطبيب، ومن ثم لا يمكن للمواطن أن يحدد نوع اللقاح الذي يريد أن يتلقاه.

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أن هناك فئات معينة من أصحاب الأمراض المناعية، أو من يتعاطون أدوية مثبطة للمناعة، أو من لديهم أمراض سرطانية، وهؤلاء لا يحصلون على لقاح أسترازينكا، ويحصلون على اللقاح الصيني.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان عن عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا حتى الآن، وقال لـ«الوطن»، إن العدد وصل إلى 2.7 مليون مواطن تم تلقيحهم، مؤكدًا أن جميعهم بحالة جيدة، وأنه لم ترد أي شكوى للوزارة بظهور أي أعراض غريبة عليهم.

مواعيد عمل مراكز تلقي لقاح كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن مواعيد مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا، وذلك في منشور توعوي لها، حيث ذكرت أن مراكز تلقي اللقاح تعمل يوميا من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء.

وناشدت المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا؛ للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، وذلك في إطار خطوة الدولة لتطعيم أكبر قدر ممكن من المواطنين بعد الانتهاء من تطعيم الفئات المستحقة وهم الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأكدت الوزارة العمل على التوسع في مراكز تلقي لقاح كورونا، حيث وصل عددها إلى أكثر من 500 مركز على مستوى محافظات الجمهورية، لافتة إلى أنها تستعد لبدء تصنيع لقاح كورونا «سينوفارم» في مصر من خلال الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية، خاصة أن اللقاح أثبت فاعلية بنسبة 91% على المفحوصين، وقال إن اللقاح يؤخذ عن طريق جرعتين يفصل بينهم 21 يومًا.

وتواصل وزارة الصحة، في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات الوقاية كافة من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى.