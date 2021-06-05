«الكهرباء»: الدولة أنفقت 36 مليار جنيه على شبكات التوزيع في 3 سنوات

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان مهتما بتوفير الطاقة الكهربائية بأعلى جودة وخدمات مميزة، لذلك عملت الدولة المصرية على تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وخلال السنوات الـ3الماضية جرى ضخ استثمارات في شبكات توزيع الكهرباء بما يقرب من 36 مليار جنيه.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «هذا الأمر لم يكن يحدث من قبل، فقد كانت الدولة المصرية تضخ مليار أو مليار ونصف المليار جنيه على أقصى تقدير».

وتابع: «وبالنسبة إلى شبكات نقل الكهرباء، ففي خلال أخر 60 سنة حتى عام 2014 تمن إضافة 2300 كم من الخطوط الهوائية 500 كيلو فولت، لكننا أضفنا منذ عام 2014 أكثر من 6 آلاف كم، وهو ما نتج عنه استقرار التغذية الكهربائية لدى أهالي صعيد مصر».

وأشار إلى أن مصر شهدت إضافة خط ربط كهربي مع دولة السودان في شهر إبريل من العام الماضي بقدرت استيعابية قدرها 80 ميجا وات، وتم التعاقد مؤخرا لإضافة بعض المهمات الكهربية لكي تصل قدرة هذا الخط إلى نحو 300 ميجا وات.

ولفت متحدث الكهرباء، إلى أن هذا الخط مهم جدا للسودان، وأنه خط ربط مهم بين مصر وقارة أفريقيا، وهناك مشروع يتم دراسته في الوقت الحالي للربط بين مصر وأوروبا من خلال قبرص واليونان، وهذا الأمر ترجمة لرؤية الرئيس السيسي، لكي تكون مصر مركزا إقليميا.