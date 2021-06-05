عازفة بحفل نقل المومياوات: ظهرت للمشاهدين حادة الطبع بسبب رهبة الحدث

قالت تقى عبدالرحيم، إحدى العازفات بحفل نقل المومياوات الملكية، إن الحفل كان حدث تاريخي وعظيم ولم يحدث قبل ذلك وحظى بإشادة العالم أجمع، مضيفة خلال استضافتها مع الإعلامي محمد جاد والإعلامية داليا أيمن مقدمي برنامج «صباح البلد» في انطلاقته الجديدة على قناة «صدى البلد» اليوم السبت، أن العازفين لم يتخيلوا تسليط الضوء على أعضاء الأورلكسترا بهذا الشكل.

وأضافت عبدالرحيم، إنها شعرت برهبة في البداية عندما علمت بأهمية الحدث على مستوى العالم، لافتة إلى أن تلك الرهبة ظهرت للمشاهدين بأنها حادة الطبع خلال أدائها بسبب تركيزها الشديد: «أنا فصلت عن العالم»، مضيفة «أن العازفات مثلن مصر والسيدة المصرية بشكل خاص وقدرتها على فعل شيء مهم».

يشار إلى أن المخرج عمرو عزيز «مخرج الحدث» كشف في تصرحاته سابقة لـ«الوطن» عن تفاصيل إخراج خط سير نقل المومياومات، قائلا: «نقوم حاليا بعمل البروفات الأخيرة قبيل الانطلاق خلال الساعات القليلة المقبلة، نحن كفريق عمل موزع في نقاط، نحن متواجدون في متحف الحضارة في الفسطاط، باعتبارها النقطة الرئيسية لفريق العمل والحفل، باعتباره المستقر الأخير لنقل المومياوات الملكية، أي أننا نغطي الجزء الأساسي الخاص بمتحف الحضارة واستقبال العربات والمومياوات والتوابيت الملكية حيث المستقر الأخير».

وأوضح: «نحن نتحمل مسؤولية نقل الحدث العالمي لنقل المومياوات لـ22 ملكا فرعونيا و17 تابوتا فرعونيا، وهي مرحلة كبيرة من تاريخ مصر، لذك يشارك في النقل أيضا مجموعة كبيرة من المخرجين المتواجدين في عدة نقاط على خط سير تحرك موكب المومياوات، بداية من المتحف المصري بالتحرير وصولا إلى متحف الحضارة، لذلك فقد تم اختيار كل فرد مشارك ليكون على قدر هذه المسؤولية».