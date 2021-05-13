في شهر واحد.. «التحرير» يبهر العالم بموكب المومياوات وأغنية الاختيار

شهد ميدان التحرير بقلب القاهرة، في ما يزيد عن شهر واحد، ملحمتين عظيمتين، الأولى تاريخة وأثرية بعبور موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالميدان إلى مسقترها الأخير بمتحف الحضارة بمنطقة الفسطاط، والأخرى ملحمة فنية بتصوير أوبريت «احنا مش بتوع حداد» بوجود أبطال الجزأين الأول والثاني لمسلسل «الاختيار»، وعدد من رجال الجيش والشرطة، ومختلف فئات الشعب، ضمن أحداث الحلقة 30 والأخير من الاختيار2.

موكب نقل المومياوات الملكية

البداية كانت في 3 أبريل من العام الجاري 2021، من خلال «الرحلة الذهبية» لموكب نقل المومياوات الملكية «22 مومياء ملك وملكة»، خرجوا من مقرهم في المتحف المصري بميدان التحرير إلى المقر الجديد في متحف الحضارة بمنطقة الفسطاط، وسط احتفالية ضخمة تابعها العالم أجمع، ونقلتها جميع وكالات الأنباء والقنوات ووسائل الإعلام العالمية.

وخرج كل ملك وملكة في التابوبت الخاص به داخل سيارات صممت خصيصًا لهذا اليوم على الشكل الفرعوني، وكل ملك وملكة داخل سيارته التي تحمل اسمه، يسيرون في خط مستقيم واحد، متجهين إلى متحف الحضارة، واستقبلهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من الشخصيات الهامة، من داخل مصر وخارجها، بعد أن أخذ ملوك وملكات الفراعنة جولتهم الأخيرة في ميدان التحرير، وحول مسلته الشامخة.

أوبريت «احنا مش بتوع حداد» بمسلسل الاختيار 2

وبعدها بما يتعدي الشهر بأيام معدودة، شهد ميدان التحرير ملحمة أخرى لكنها فنية؛ إذ صور أوبريت «احنا مش بتوع حداد» بنجوم وصناع مسلسل الاختيار بجزأيه الأول والثاني، وعدد من رجال الجيش والشرطة، ومواطنين من مختلف محافظات مصر، وممثلي الفئات المختلفة، والشيوخ والقساوسة، وكذلك أسر شهداء الوطن.

والتف المشاركين حول «صنية» ميدان التحرير مرددين كلمات الأغنية بشدة وثبات: «احنا مش بتوع حداد، احنا بركان غضبه قاد حق كل شهيد هيفضل في رقبتنا وليه معاد، احنا 100 مليون مبروك منسي ده ابنك وأخوك كل شهيد ضحي لينا حي عمر في يوم ما مات».

وأوبريت «احنا مش بتوع حداد» من كلمات أحمد راؤول، وألحان أحمد جمال، وتوزيع يحيى يوسف، وإخراج الفيديو كليب بميدان التحرير للمخرج أحمد المرسي.