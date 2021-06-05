«حفل خطوبة وشقة» هدية محافظة المنيا لشابين من أبناء «الرعاية الاجتماعية»

احتفل شاب وفتاة في مطلع العشرينات من العمر بحفل خطبتهما في المنيا، والذي تحملت تكلفته المحافظة، وقررت تخصيص شقة سكنية بمساكن الأولى بالرعاية بعد إتمام إجراءات عقد القران كهدية لهما، لأنهما من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

حضر الحفل العشرات من الأهل والأقارب والأصدقاء، وبعض المسؤولين بمديرية التضامن الاجتماعي والشباب والفتيات من مؤسستي البنين والبنات، وسط اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية من ارتداء كمامات طبية والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتوفير المعقمات والمطهرات، داخل قاعة الأفراح، لانتشار فيروس كورونا المستجد.

ووافق اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على إقامة حفل خطوبة مجاني، داخل إحدى القاعات بشرق النيل في مدينة المنيا، لشاب وفتاة من أبناء مؤسستي البنين والبنات لدور الرعاية الاجتماعية.

وكان ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، تلقى طلبا من مؤسسة تربية البنين التابعة لجمعية رعاية الأسرة والطفولة، بشأن إقامة حفل خطوبة بالمجان لكلا من ياسر 22 عاما، وليلى، داخل إحدى القاعات، حيث أن الاثنين من أبناء مؤسسات اجتماعية.

وبالعرض على محافظ المنيا، وافق على الطلب، وقدم لهما التهنئة متمنيا لهما السعادة والنجاح في حياتهما العملية، وقرر تخصيص شقة سكنية بمساكن الأولى بالرعاية للاثنين وتسليمها عقب إتمام عقد القران.

وقال مسؤول بمديرية التضامن، إن المحافظة تقف دائما مع الشباب الجاد، وتتعاون مع العديد من الجمعيات الأهلية من أجل تيسير زواج الشباب والفتيات خاصة اليتيمات، من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية.