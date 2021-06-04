الإرشاد الزراعي ينظم ندوات ولقاءات توعية لمزارعي المنيا والإسكندرية

تلقى الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، تقريرين من الدكتور حمدي جامع، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، والمهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين، حول زيارة مسؤولي الإدارتين إلى محافظتي المنيا، والإسكندرية، في إطار التواصل الدائم والمستمر مع المزارعين تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة توصيل المعلومة الإرشادية للمزارعين وتقديم التوصيات الفنية لهم بشكل مباشر.

وعقد رئيس الإدارة المركزية للإرشاد، لقاء مفتوحًا بمديرية الزراعة بمحافظة المنيا، حضره مديري عموم الإرشاد الزراعي للوجه القبلي، بحضور وكيل الوزارة بالمنيا، ومدير عام الشؤون الزراعية، وممثلي اله‍يئة العامة لصندوق الموازنة بوزارة الزراعة، للتأكيد على أهمية ودور الإرشاد في دعم ونشر الزراعة التعاقدية لمحصولي فول الصويا ودوار الشمس، والتشديد على تكثيف التوعية، وتقديم الخدمات الإرشادية، لكافة المحاصيل الصيفية، فضلا عن تكثيف التوعية بأهمية اتباع أساليب الري الحديثة، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وأهمية دعم الإرشاد الزراعي، لتسويق مستلزمات إنتاج وزارة الزراعة، نظرا لإنتاجيتها العالية، وكمصدر موثوق به ولمواجهة غلاء الأسعار لمستلزمات الإنتاج بالسوق الخارجي.

وفي سياق متصل قامت لجنة من الإدارة المركزية للبساتين بالمرور على بعض الحيازات والمشاتل التجارية لإنتاج شتلات الخضر بزمام إدارة العامرية (منطقة النهضة) محافظة الإسكندرية، مع متابعة تفعيل القرارات الوزارية والمكاتبات الخاصة بتنظيم عمل تلك المشاتل.

وأوصت اللجنة المزارعين، بشراء التقاوى من مصدر موثوق به مع الحصول على مستند شراء (فاتورة)، فضلا عن ضرورة تعقيم الصواني بعد كل دورة إنتاج، وتخفيض الاحتياجات المائية والسمادية للشتلات فى مرحلة التسويق، مع ضرورة مكافحة الحشرات الثاقبة الماصة للسيطرة على الأمراض الڤيروسية، واستخدام أحد المبيدات الموصى بها للوقاية من أعفان الجذور، مع التنبيه على أصحاب المشاتل بضرورة وجود سجلات لتسجيل الزيارات التي تتم على المشتل من الأجهزة المختلفة للمتابعة، وكذلك سجل لتدوين حركة العمل بالمشتل.