«الداخلية» تضبط 13726 شخصا لعدم ارتداء الكمامة وتحرر 1184 مخالفة غلق

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات مكبرة في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، عن ضبط 13726 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ13673 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة حيال 53 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما أسفرت عن تحرير 1184 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.ضبط (254) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1879 أرجيلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارِ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.