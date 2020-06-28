رئيس التحرير

محمود مسلم

"الأوقاف": صلاة الجمعة المقبلة في مسجد السلطان حسن

كتب:

سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسي
03:04 ص | الأحد 28 يونيو 2020
الصلاة في مسجد

الصلاة في مسجد

أكدت وزارة الأوقاف أن خطبة الجمعة المقبلة ستقام بمسجد السلطان حسن بالقاهرة وبذات الضوابط التي تمت بها صلاة الجمعة في الأسابيع الماضية، وقاصرة على مسجد السلطان حسن فقط، ويصلى ظهر الجمعة المقبلة ظهرا بالمنازل أو الرحال حيث كان الإنسان.

وأكدت الوزارة أنه في حال استمرار المصلين على روح الانضباط والالتزام بالضوابط الإجرائية والاحترازية سيتم عرض الأمر على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء للنظر في رفع تعليق صلاة الجمعة في الوقت الذي تراه اللجنة مناسبا.

وناشدت كل العاملين بالأوقاف وكل المصلين الالتزام الجاد والتام بجميع الضوابط الإجرائية والوقائية التي حددتها الوزارة حتى نتمكن من رفع تقرير إيجابي إلي لجنة إدارة أزمة كورونا بهذا الشأن. 