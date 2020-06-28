"الأوقاف": صلاة الجمعة المقبلة في مسجد السلطان حسن

أكدت وزارة الأوقاف أن خطبة الجمعة المقبلة ستقام بمسجد السلطان حسن بالقاهرة وبذات الضوابط التي تمت بها صلاة الجمعة في الأسابيع الماضية، وقاصرة على مسجد السلطان حسن فقط، ويصلى ظهر الجمعة المقبلة ظهرا بالمنازل أو الرحال حيث كان الإنسان.

وأكدت الوزارة أنه في حال استمرار المصلين على روح الانضباط والالتزام بالضوابط الإجرائية والاحترازية سيتم عرض الأمر على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء للنظر في رفع تعليق صلاة الجمعة في الوقت الذي تراه اللجنة مناسبا.

وناشدت كل العاملين بالأوقاف وكل المصلين الالتزام الجاد والتام بجميع الضوابط الإجرائية والوقائية التي حددتها الوزارة حتى نتمكن من رفع تقرير إيجابي إلي لجنة إدارة أزمة كورونا بهذا الشأن.