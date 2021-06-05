«أورام طنطا» يعيد البسمة لـ«مها»: «رزقت بحمل بعد 3 أشهر»

نجح مركز أورام طنطا، في إعادة البسمة علي وجه إحدى السيدات المرضى وتعالج في المركز، تدعى «مها.ا.ع» 32 عامًا، بعد أن فقدت الأمل في الحمل، نتيجة وجود ورم ضخم بالرحم، لترزق بحمل بعد 3 أشهر من إجراء الجراحة.

وقال الدكتور أحمد سعفان رئيس قسم الأشعة التداخلية بمركز أورام طنطا، إن المريضة التي تبلغ من العمر 32 عامًا، جاءت إلى العيادة الخارجية للأشعة التداخلية، وكانت تعاني من ورم ليفي ضخم في الرحم، يعوق فرص الحمل، فضلًا عن أنيميا حادة نتيجة نزيف مهبلي.

وأضاف رئيس قسم الأشعة التداخلية بمركز أورام طنطا، أنه تم حقن الشريان المغذي للرحم بالحبيبات الذكية، وإغلاقه نهائيًا، وخرجت المريضة، وبالمتابعة تبين توقف النزيف وانكماش الورم، وبالمتابعة رزقت المريضة بحمل بعد 3 أشهر من إجراء العملية

من جهته، قال الدكتور إسلام صبري، مدير المركز، إن المركز يقدم تقنية جديدة باستخدام القسطرة التداخلية، حيث إنه من المعروف أن القسطرة تتم بمخدر موضعي وتستغرق حوالي ساعة، يغادر بعدها المريض المستشفى خلال ساعات ويستطيع ممارسة عملة خلال أيام.

ونجح فريق طبي بمركز أورام طنطا، في وقت سابق، من استئصال ورم ساركومي متضخم زنة 4 كيلو جرامات، من زراع مريض يبلغ من العمر 55 عامًا.

وضم الفريق الطبي الدكتور محمد السبروت استشاري جراحة الأورام، الدكتور عاصم الشبيني، استشاري جراحة الأورام، الدكتور ياسر محمد أخصائي الجراحة، الدكتور خميس عبد الله استشاري التخدير، وطاقم تمريض على أعلى مستوى.

من جهته، أكد الدكتور عاصم الشبيني، أن الورم كان متشعبًا وضاغطًا على الشريان العضدي والأعصاب المغذية للذراع الأيمن، مشيرًا إلى استئصال الورم، ووضع المريض تحت الملاحظة لمتابعة جميع الوظائف الحركية والحسية للذراع ، حتي تحسنت حالته الصحية.

من جانب آخر، قال الدكتور إسلام صبري مدير المركز، إن المركز يجري العديد من العمليات الجراحية الدقيقة بواسطة جراحين على أعلى مستوى من الكفاءة، فضلًا عن تقديم خدمات الكشف والعلاج يوميًا لعشرات المرضى بالعيادات الخارجية للمركز.