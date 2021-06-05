وزير التعليم يعلن موعد تسليم أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2021

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تسليم أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2021، قبل عقد الامتحان الثالث التجريبي لطلاب الثانوية العامة والتي ستعقد خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن الامتحان التجريبي الثالث سيكون البروفة الأخيرة قبل عقد امتحانات الثانوية العامة الرسمية في يوليو المقبل، موضحا أنه سيتم تنفيذ جميع الإجراءات اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن امتحانات الثانوية العامة 2021، ستعقد بمزيج إلكتروني وورقي، في لجان مراقبة ومجهزة بالمدارس، للطلاب النظاميين، على أن يتم عقد امتحانات الثانوية العامة ورقيا للطلاب الراسبين والمنازل، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، منوها إلى تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا، وعدم تدخل العنصر البشري، في تصحيح أوراق الإجابات.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة 2021، ستعقد في 2500 لجنة امتحانية، لافتا إلى أنه سيتم تسكين نحو 20 طالبا بكل لجنة، لتحقيق التباعد الاجتماعي والجسدي بين الطلاب، للحد من انتشار فيروس كورونا، مطالبا جموع الطلاب بالمذاكرة والاستعداد الجيد للامتحانات.

وكان مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد فسر عقد امتحانات الثانوية العامة 2021 بمزيج إلكتروني وورقي، قائلا: سيتم تسليم الطلاب النظاميين ورقة أسئلة وإجابة مع بداية زمن الامتحان بجانب جهاز التابلت الخاص بالطالب، ويقوم الطالب بالإجابة على ورقة الإجابة «البابل شيت» والمدون بها أرقام الأسئلة ودوائر أربعة للتظليل على رقم الإجابة الصحيحة للسؤال، موضحا أن الطلاب النظاميين هم فقط من سيمتحنون الثانوية العامة بمزيج إلكتروني وورقي.

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الطلاب الراسبين والمنازل والمحبوسين على ذمة قضايا سيؤدون امتحانات الثانوية العامة 2021، ورقيا فقط، موضحا أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيقوم بإعلان كل التفاصيل الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، ظهر اليوم، منوها إلى أن الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة، سيكون البروفة الأخيرة قبل عقد الامتحانات الرسمية في يوليو المقبل.