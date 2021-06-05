«التعليم» تفسر عقد امتحانات الثانوية العامة 2021 بمزيج إلكتروني وورقي

فسر مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحانات الثانوية العامة 2021 بمزيج إلكتروني وورقي، قائلا: «سيتم تسليم الطلاب النظاميين ورقة أسئلة وإجابة مع بداية زمن الامتحان بجانب جهاز التابلت الخاص بالطالب، ويقوم الطالب بالإجابة على ورقة الإجابة (البابل شيت) والمدون بها أرقام الأسئلة ودوائر أربعة للتظليل على رقم الإجابة الصحيحة للسؤال»، موضحا أن الطلاب النظاميين هم فقط من سيمتحنوا الثانوية العامة بمزيج إلكتروني وورقي.

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الطلاب الراسبين والمنازل والمحبوسين على ذمة قضايا سيؤدون امتحانات الثانوية العامة 2021، ورقيا فقط، موضحا أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيقوم بإعلان كل التفاصيل الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، ظهر اليوم، منوها إلى أن الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة، سيكون البروفة الأخيرة قبل عقد الامتحانات الرسمية في يوليو المقبل.

وأشار المصدر، إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2021، ستعقد في لجان مراقبة كاملة بالمدارس، وسيتم تصحيح أوراق الإجابات إلكترونيا، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وحتى يحصل كل طالب على درجاته التى يستحقها، مؤكدا أن صفحات الغش الإلكتروني لن تنجح في تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة تحت أي ظرف، منوها إلى أن سيكون هناك رقابة مشددة داخل جميع لجان امتحانات الثانوية العامة.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكد أنّ امتحانات الثانوية العامة 2021، ستعقد إلكترونيا وورقيا في لجان مراقبة كاملة بالمدارس، مشيرا إلى أنّ الطلاب المصابين بفيروس كورونا سيتم تأجيل امتحاناتهم وعقدها في الدور الثاني بالدرجات كاملة، شريطة تقديم الطلاب المستندات الطبية التي تثبت الإصابة بفيروس كورونا وقت عقد امتحانات الثانوية العامة، موضحا أنّ أسئلة الامتحانات ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

وقال شوقي في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنّ امتحانات الثانوية العامة 2021، ستبدأ في يوليو المقبل، وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان الامتحانية وتطهير دورات المياه وتعقيم المقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب، إضافة إلى تسكين نحو 20 طالبا بكل لجنة فرعية، لتحقيق التباعد الجسدي بين الطلاب، للحد من انتشار فيروس كورونا.