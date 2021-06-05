ضبط 1245 قضية تموينية خلال 24 ساعة في 3 محافظات

تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين، وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1245 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، شملت 2.65 طن لحوم ودواجن وكبدة مجمدة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحافظة الجيزة، و1.2 طن دواجن مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في محافظة الشرقية.

كما أسفرت الحملات ضبط أمين عهدة فرع لإحدى شركات الجملة بمحافظة القاهرة، وبحوزته 6.02 طن أرز تمويني غير صالح للاستهلاك الآدمي، و1.693 طن منظفات صناعية مدون عليها علامات تجارية مسجلة غير صالحة للاستخدام لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، 2.2 طن سكر وزيت طعام معبأة داخل عبوات دون بيانات، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بمحافظة الشرقية.

وضبط الأجهزة الأمنية قائد سيارة ومالك مخبز بلدي بمحافظة البحيرة، وبحوزتهما 2.5 طن دقيق بلدي مخصص ربطا على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم، وقاما بتجميعه للاتجار بها في السوق السوداء، وقدرت بقيمة مالية 15500 جنيه.

كما تم ضبط مالك محل بدال تمويني بمحافظة القليوبية، وبحوزته 1.4 طن سكر و420 عبوة زيت تمويني مخصص ربطاً على البطاقات التموينية معدة لطرحها في السوق السوادء، وكذلك ضبط 5 طن منظفات صناعية معبأة داخل براميل دون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية بمحافظة الشرقية.

وضبطت أجهزة الأمن قائد سيارة بمحافظة كفرالشيخ، وبحوزته 9 طن أسمدة زراعية مُدعمة، محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية، وكذلك ضبط 7 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل أجولة مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني في المنوفية.

وتمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسؤول عن مصنع لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة الشروق، لإدارته المصنع دون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر.

جرى تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية.