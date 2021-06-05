عاجل.. دراسات بحثية تكشف وصول طفرة من سلالة كورونا الهندية إلى مصر

قالت مصادر في المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنهم أجروا العديد من الأبحاث وصلت إلى 300 للتتبيع الجيني لفيروس كورونا «كوفيد 19»، موضحة أن هذه الأبحاث أوضحت وصول طفرة هندية من بين طفرين في سلالة فيروس كورونا إلى جانب طفرة من بين اثنين من السلالة الإنجليزية، إلى مصر، وأن هذه الطفرات لا تعني وصول السلالة الهندية أو الإنجليزية لمصر بل تعني وصول طفرة واحدة من السلالة الهندية وأخرى من السلالة الإنجليزية.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النتائج التي تم رصدها على بنك الجينات الدولي كانت نتيجة الأبحاث التي أجراها علماء المركز القومي للبحوث على الفيروس، موضحا أن الطفرات التي تم اكتشافها ليس لهما تأثير قوي سواء للهندية أو الإنجليزية، لافتا إلى أن قوة السلالة لاتعمل إلا بوجود الطفرتين سواء كانت السلالة الهندية أو الصينية.

القومي للبحوث: إجراء تحاليل 300 عينة

وأشارت المصادر بالقومي للبحوث، إلى أن العمل بالمراكز البحثية المختلفة بالمركز تعمل على قدم وساق لرصد أي متغيرات و متابعة لطبيعة عمل الفيروس في مصر، مؤكدة أن مصر لم يتم بها رصد أي السلالة الخطرة الكاملة لها حتى الآن، مناشدا المواطنين ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، وكذلك الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وتطبيقا للتباعد الاجتماعي ضرورة الاهتمام بتناول الأغذية والمشرويات المحفزة لمناعة الجسم المختلفة، فضلاً عن ضرورة استشارة الطبيب المختص حال الشعور بأي أعراض للمرض لفيروس كورونا.

مستشار الرئيس: مصر لا توجد بها تحورات خطيرة لكورونا

وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحية، قال في تصريح سابق لـ «الوطن»، إن مصر لا يوجد بها تحورات لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الفيروسات من صفاتها التحورات، لكن حتى الآن لم تحدث التحورات الخطيرة التي ظهرت في عدد من الدول.

وأضاف مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أن فيروس كورونا وباء عالمي، ولا داعي لإخفاء أي معلومات أو مستجدات خاصة به، لافتًا إلى أنه من الضروري إطلاع المواطنين على كل مستجدات الفيروس، للتعامل الصحيح معه، موضحاً أن هناك إجراءات ونظام ترصد تمتاز به مصر لاكتشاف أي أمراض معدية.

وعن فاعلية لقاحات كورونا، أكد مستشار الرئيس لشؤون الصحية أنها تصل لأكثر من 86 وهو اللقاح الصيني، ويعمل على الحماية بخطر الإصابة بالفيروس، ما يجعله آمناً وفعالاً ويفصل بين الجرعتين الأولى والثانية منه 21 يوماً، وعن لقاح أسترازينيكا تصل إلى 79%، وتعمل على الحماية من خطر الإصابة بالفيروس وتخفيف حدة الأعراض، وتجعلها بسيطة، بدلاً من أنها خطيرة أو حادة، لافتا إلى أن الفرق بين الجرعتين «الأولى والثانية»، تصل إلى 3 أشهر.