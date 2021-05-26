الصحة العالمية: 4 دول عربية بها السلالة الهندية المكونة من 3 فصائل

قالت الدكتورة رنا الحجة، مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، إنه حتى الآن تحاول المنظمة معرفة خطورة السلالة الهندية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، التي تحورت إلى 3 فصائل خطيرة ذات قدرة كبيرة على الانتشار، مرجعة السبب إلى عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ولفتت الحجة إلى أن هناك 4 دول في المنطقة العربية فقط التي تتبعت الكشف الجيني للفيروس ومن بينها الإمارات والبحرين.

وأضافت «الحجة»، خلال مداخلة لها عبر «سكايب» ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن مرفق كوفاكس يحاول تأمين للقاحات من أجل تغطية نحو 20% من سكان الدول النامية خاصة للفئات كبار السن والقطاع الطبي، لافتة إلى أن هناك تجاوب أكثر من قبل الدول الـ 10 التي أنتجت اللقاحات حيث تم وجود تبرعات ولكن ما زالت النسبة صغيرة وسط أمنية بزيادة النسبة لتغطية التلقيح في المنطقة الحالية في ظل وصول دول إلى نسبة 100% من السكان المطعمين مع وجود دول نسبتها قليلة، كما أن هناك ضغط من إدارة البرامج على الدول الكبيرة من أجل توفير اللقاحات للدول الفقيرة.

وأوضحت أن مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، أن السبب الرئيسي لظهور السلالات المتحورة هو استمرار انتقال الفيروس في ظل عدم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية خاصة التجمعات، مشيرة إلى أن الطريق الوحيدة للقضاء على الفيروس هو تطبيق الإجراءات مع تطعيم أكبر عدد من السكان حتى يقف انتشار الفيروس.