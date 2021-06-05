مشاركة افتراضية بكأس أمم أوروبا.. شركة عالمية تتحايل على قيود كورونا

مع عودة المشاهدين إلى المدرجات في أنحاء أوروبا، ستحد القيود المفروضة على السعة من تواجد المشجعين في المدرج والتي ستختلف وفقا للسياسات الاحترازية في كل دولة، ولذلك أطلقت شركة «vivo» الراعي الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «UEFA» في بطولة أمم أوروبا – EURO 2020 - حملة vivoSuperTime#، حيث يشارك الناس حول العالم بالهتافات والتشجيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي سيتم عرضها خلال الاحتفالات الختامية للبطولة.

التشجيع عبر الهواتف وسيلة لتجاوز القيود

وتتيح الشركة العالمية، الاتصال بالقاعدة العريضة لمستخدمي الهواتف الذكية البالغين حول العالم، حيث يرى سبارك ني نائب الرئيس الأول للشركة: بينما نتوسع بسرعة في أعمالنا العالمية، نحرص على أن نتواصل مع عملائنا من خلال اللحظات التي يستمتعون بها في الحياة، وتفتخر «vivo» بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بهدف التفاعل مع مشجعي كرة القدم في أرجاء العالم، حيث أننا علامة تجارية تحرص على الاستثمار في الاهتمامات والميول المشتركة لدى مستخدمينا.

تأتي الحملة في إطار حرص vivo على أن يستمتع عشاق كرة القدم في كل مكان بكل لحظة أثناء البطولة، كما توجه العلامة التجارية منصتها الخاصة بالرعاية لتحقيق شغفها بتقديم تجارب متميزة لمستخدميها، سواء كان ذلك يعني التواصل افتراضيا مع الأصدقاء والعائلة والمشجعين الآخرين، أو إعطاء اهتمامهم الكامل للعبة، حتى لو كان ذلك يعني ترك الهاتف.

الكل في انتظار البطولة الأوروبية

يضيف سبارك ني، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم التسويق في vivo: يتطلع الناس حول العالم لانطلاق هذه البطولة، ونريد الآن أكثر من أي وقت مضى أن نحتفل بروح اللعبة وأخلاقها الرياضية، فضلا عن دعم المشجعين للاستمتاع بالتجربة لأقصى درجة.

ومن جانبه، علق جاي لوران إبستين، مدير التسويق في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: تمد كرة القدم الملايين حول العالم بالسعادة، ولذلك فنحن سعداء بالتحالف مع شركة vivo لنخلق معا تجربة استثنائية وفريدة لهؤلاء المشجعين الأوفياء، ونتطلع إلى منحهم الفرصة للحصول على ذكريات لا تنسى.