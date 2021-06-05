وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يلتقي وزير الري والموارد المائية

اجتمع صباح اليوم السبت، وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين مع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، وذلك بمقر الوزارة بكورنيش النيل، وضم الوفد ما يقرب من 60 عضوا من التنسيقية، ونواب المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

تحدث الدكتور عبدالعاطى، حول ملف المياه، وهو المحور الرئيسي في اللقاء، وذلك في إطار التحديات التي تواجه ملف الأمن المائي، خاصة في ظل تطورات ملف سد النهضة، مشيرا إلى إشكاليات تحديات المياه، وخاصة في ظل السيناريوهات المتعددة، ثم يأتي تحديا آخر وهو الزيادة السكانية في ظل محدودية الموارد المائية، ثم يأتي تحديا آخر رئيسيا وهو التغيرات المناخية، التي تنعكس سلبا وإيجابيا على الأمن المائي.

وأكد وزير الري والموارد المائية خلال لقائه وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن الدولة تضع سيناريوهات متعددة لمواجهة التحديات المائية، وتضع في حسبانها تصورات بخطة العمل المقبلة، وجاهزة للتعامل الفني مع أي مشاكل طارئة، مشيرا إلى أن مصر قامت باستراتيجية «4 تاء»، وهي تضم 4 محاور رئيسية «تحسين نوعية المياه، وتعظيم كفاءة استخدام المياه، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة الملائمة والتوعية بتحديات الملف المائي».

وشمل اللقاء اقتراح بمشاركة وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين في أسبوع القاهرة للمياه، وذلك لصناعة نوع من الشراكة الحقيقية بين الوزارة والتنسيقية، بالإضافة للاستفادة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أعضاء التنسيقية لزيادة نسبة التواصل مع العمق الإفريقي.

من جانبه وقف وفد التنسيقية على سبل مواجهة التحديات المائية والسيناريوهات المختلفة، خاصة ملف سد النهضة، والذي يعتبر أحد أبرز أسئلة الشارع المصري، وحيث تضمنت الإجابات وسائل التعامل المختلفة سواء الفنية والدبلوماسية، وكيفية تخطي تلك العقبة الطارئة على ملف الأمن القومي المائي.

يأتي ذلك في إطار سلسلة لقاءات مستمرة بين أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين مع الوزراء والمسؤولين ومؤسسات الدولة، بهدف الحفاظ على بيئة عمل مشتركة قائمة على رفع درجات الوعي المتبادل، والوقوف على مختلف القضايا الوطنية المصرية.