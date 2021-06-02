تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهنئ السيسي لحصوله على «وسام القائد»

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحصوله اليوم على «وسام القائد»، المقدم من البرلمان العربي، تقديرًا لجهوده في حفظ الأمن القومي العربي وحل كافة المشكلات التي تمر بها المنطقة، ويعد الوسام الذي منحه السيد «عادل العسومي» رئيس البرلمان العربي، للرئيس عبد الفتاح السيسي، أرفع وسام عربي يتقلده من يؤدي دورًا محوريًا في مستقبل البلاد العربية واستقرار المنطقة.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بمواقف مصر في القضية الفلسطينية، وقدرتها علي إيجاد الحلول لكافة القضايا المستعصية والتي تمر بها دولنا العربية، كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن تعزيز دور البرلمان العربي في الفترات المقبلة.