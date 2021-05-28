نائب تنسيقية الشباب: زيارة الرئيس السيسي إلى جيبوتي تاريخية

ثمن النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى جيبوتي؛ لعقد لقاء قمة مع رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، موضحًا أن هذه الزيارة تاريخية لأنها تعد أول زيارة لرئيس مصري لدولة جيبوتي.

وأضاف فتحي، خلال بيان له، اليوم، أن هذه الزيارة تكشف المجهود المضني المبذول من القيادة السياسية في تنشيط العلاقات الخارجية، مؤكدًا أن تعزيز العلاقات الثنائية على الصعيد الأمني والعسكري والاقتصادي، يعكس خصوصية العلاقة مع جيبوتي، لا سيما وأن مصر قدمت العديد من المساعدات لها.

أمن مصر المائي

وأوضح عضو مجلس النواب، أن جيبوتي تدعم أمن مصر المائي، في قضية سد النهضة، وستعمل كل ما يأتي في مصلحة القاهرة، ولن تقبل بأي شكل وقوع ضرر على الشعب المصري في قضية مهمة وحيوية، لأن جيبوتي تعتبر أمن القاهرة من أمنها القومي.

وأشار إلى أن أهم معطيات زيارة الرئيس السيسي إلى جيبوتي هي الطبيعة الجغرافية لها، فهي شديدة الأهمية وتعتبر إحدى الدول الرئيسية في منطقة القرن الإفريقي.