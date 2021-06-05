خبير تطوير: المجتمعات العمرانية أحدثت طفرة وغيرت الخريطة السكانية

قال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضارى والتنمية المستدامة، إن سكان مصر يعيشون في 7.8% فقط من إجمالي مساحة الجمهورية وسط زيادة سكانية تصل لمليون وثمانمائة مليون طفل سنويا، مضيفا أن للمجتمعات العمرانية دور مهم فى إحداث طفرة فى البناء وتغيير الخريطة السكانية منذ كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيسا لها وفى تنفيذ مخطط يقضي أن نعيش على مساحة 14 % من خلال إنشاء 22 مدينة من مدن الجيل الرابع «مدينة شرق بورسعيد، مدينة ناصر الجديدة، أسوان الجديدة، إسكندرية الجديدة، العاصمة الإدارية العلمين الجديدة وغيرها» التى ستستوعب 30 مليون نسمة لمحاربة الزيادة السكانية وتخفيف الازدحام والتكدس داخل المدن القديمة.

وأشار حسان فى تصريحات صحفية اليوم السبت، إلي أن المدن الذكية التى قامت مصر بإنشائها تتميز باهتمامها بالإنسان في المقام الأول، حيث أنها تستطيع الاستجابة للظروف الاقتصادية والثقافية والاجتماعية المتغيرة بخلاف المدن القديمة التي بها مشكلات في البنية التحتية والتى رصدت مصر لها ميزانية 380 مليار لتطويره.

كما أن الزيادة السكانية بدأت تقل نسبيا مع برامج تنظيم الأسرة التي تقوم بها وزارة الصحة، حتى وصلت إلى مليون و800 ألف مولود بدلا من 2.5 مليون مولود سنويا.

وتابع: «أنه على مدار سنوات شهدت محافظات الجمهورية، أعمال تطوير وتنفيذ لمشروعات متعددة في كافة المجالات، وحظيت أعمال الرصف وتطوير العشوائيات وتطوير البنية التحتية، باهتمام خاص، في ظل مبادرة حياة كريمة وغيرها، بهدف تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين».