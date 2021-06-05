ضعف مياه الشرب بمدينة سمالوط لعطل مفاجئ في محطة الكهرباء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، اليوم السبت، حدوث عطل مفاجئ بمحطة الكهرباء التي تغذي محطة مياه عرب الزينة بمركز سمالوط، بشمال المحافظة، ما ترتب عليه تشغيل المحطة بنصف طاقتها لحين الانتهاء من إصلاح العطل.

وأفاد بيان صادر عن الشركة، أن مياه الشرب ستضعف بمدينة سمالوط وبجميع القرى والمناطق التي تتغذى من محطة عرب الزينة، لحين الانتهاء من إصلاح العطل.

يشار أن الشركة أعلنت أمس الجمعة انقطاع المياه عن منطقة أرض سلطان وحي غرب مدينة المنيا اليوم السبت من الساعة العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً، وذلك بسبب إجراء أعمال تطهير المروق الشرقي وصيانة المحطة البحرية المرشحة.

وناشدت الشركة المواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة ضعف أو انقطاع المياه، والاتصال برقم الخط الساخن 125 في حال وجود أي شكاوى أو استفسارات.

جديد بالذكر أن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا يرافقه المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والعضو المنتدب، تفقدا أعمال توسعات محطة مياه قرية جزيرة تل بني عمران بمركز ديرمواس لتصل إلي 900 لتر / ثانية في المرحلة الثانية بزيادة 300 لتر/ثانية عن المرحلة الأولي.

وتأتى توسعات هذه المحطة ضمن المحطات الجارى إنشاؤها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى حياة كريمة وهى محطات العدوه بطاقة تصميمية (200) لتر/ثانية ومحطة مياه شارونة بمركز مغاغة بطاقه تصميمية (100) لتر/ثانية، ومحطة بنى حسن الشروق بمركزأبو قرقاص بطاقة تصميميه (70) لتر/ثانية، ومحطة مياه مدينة ملوى بطاقه تصميميه (450) لتر/ثانية، بتكلفة اجمالية ٧٣٣ مليون جنيها.